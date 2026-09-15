Οι επικίνδυνη τάση ομορφιάς των ανδρών: Ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για να δείχνουν πιο αρρενωποί (vid)

Όλο και περισσότεροι νεαροί άνδρες ακολουθούν μια παράξενη τάση ομορφιάς που τους κάνει να ξυρίζουν τις βλεφαρίδες τους για μια πιο... αρρενωπή εμφάνιση.

Οι μακριές βλεφαρίδες αποτελούσαν ανέκαθεν ένα επιθυμητό αισθητικό χαρακτηριστικό, τροφοδοτώντας μια ολόκληρη βιομηχανία παραγωγής και τοποθέτησης ψεύτικων βλεφαρίδων.

Ωστόσο, στην περίπτωση των ανδρών, η συγκεκριμένη εικόνα αντιμετωπίζεται συχνά διαφορετικά, καθώς ορισμένοι θεωρούν ότι προσδίδει θηλυκότητα. Αυτή η αντίληψη οδήγησε σε μια νέα, ιδιαίτερα ανησυχητική μόδα, με νέους άνδρες να καταφεύγουν στο τριμάρισμα των βλεφαρίδων τους για να αποκτήσουν μια πιο «αρρενωπή» εμφάνιση.

«Looksmaxxing»: Οι νέοι κλείνουν, κατά πολύ, σε αυτή την κουλτούρα

Βίντεο που απεικονίζουν νεαρούς να κουρεύουν ή να κόβουν τις βλεφαρίδες τους σε κουρεία και ινστιτούτα αισθητικής έκαναν την εμφάνισή τους στο TikTok και σε άλλες πλατφόρμες. Αντί να εξασθενήσει, το φαινόμενο συνδέθηκε από ορισμένους με την κουλτούρα του «looksmaxxing» (βελτιστοποίησης της εξωτερικής εμφάνισης) και μετατράπηκε σε παγκόσμια τάση.

Πέρα από την αλλόκοτη φύση της, η τακτική αυτή κρίνεται εξαιρετικά επικίνδυνη, καθώς οι βλεφαρίδες δεν επιτελούν απλώς αισθητικό ρόλο, αλλά λειτουργούν ως φυσική ασπίδα προστασίας των οφθαλμών από τη σκόνη, τα νεκρά κύτταρα, τον ιδρώτα και την υπεριώδη ακτινοβολία.

Οι κίνδυνοι για την όραση και ο μύθος περί αρρενωπότητας

Το ψαλίδισμα των βλεφαρίδων αφήνει τα μάτια απροστάτευτα, προκαλώντας λοιμώξεις, φαγούρα και συνεχή ενόχληση, ενώ η επανανάπτυξή τους απαιτεί αρκετούς μήνες. Παράλληλα, η χρήση αιχμηρών μεταλλικών εργαλείων σε απόσταση αναπνοής από τους οφθαλμούς εγκυμονεί τον κίνδυνο σοβαρού τραυματισμού με μια μόλις λάθος κίνηση.

Παρά τη σύνδεση της πρακτικής αυτής με την αρρενωπότητα, οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι το μήκος των βλεφαρίδων αποτελεί αμιγώς γενετικό γνώρισμα που συναντάται και στα δύο φύλα, καθιστώντας την ταύτισή τους με τη θηλυκότητα έναν καθαρά πολιτισμικό μύθο.

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