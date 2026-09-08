Αθλητής MMA ισχυρίζεται ότι του προσέφεραν 500.000 δολάρια για να παλέψει με χιμπατζή

Ερασιτέχνης αθλητής των πολεμικών τεχνών ισχυρίζεται ότι έλαβε πρόταση μισού εκατομμυρίου δολαρίων για να αντιμετωπίσει έναν χιμπατζή.

Ο 24χρονος Cole Johnson, ερασιτέχνης αθλητής των μικτών πολεμικών τεχνών (MMA) από τη Νέα Ζηλανδία, έχει προκαλέσει έντονες συζητήσεις στο διαδίκτυο ισχυριζόμενος ότι μπορεί να νικήσει έναν χιμπατζή σε μάχη σώμα με σώμα.

Η πεποίθησή αυτή, αν και ακούγεται εξωφρενική, εκφράζει μια ευρύτερη τάση. Σύμφωνα με επίσημη δημοσκόπηση της εταιρείας YouGov, το 22% των ανδρών δηλώνει με αυτοπεποίθηση ότι θα μπορούσε να επικρατήσει σε μια αναμέτρηση με χιμπατζή.

Αρχικά, ο Johnson δημοσίευσε βίντεο στο TikTok παρουσιάζοντας αμφιβόλου ποιότητας τεχνικές άμυνας, υποστηρίζοντας ότι η μυϊκή ισχύς του ζώου είναι υπερβολική στα μέσα ενημέρωσης.

Πρόταση 500.000 δολαρίων για να παλέψει με... χιμπατζή!

Παρά το γεγονός ότι τα αρχικά βίντεο ξεκίνησαν ως αστείο, ο αθλητής ισχυρίστηκε στη συνέχεια ότι προσεγγίστηκε από διοργανωτές που του προσέφεραν περισσότερα από 500.000 δολάρια για να πραγματοποιηθεί ο αγώνας σε χώρα του εξωτερικού.

Όπως δήλωσε ο ίδιος, η πλευρά των διοργανωτών υποστηρίζει ότι έχει βρει ήδη έναν επιθετικό χιμπατζή με ιστορικό επιθέσεων. Ο 24χρονος ανέφερε ότι στον χώρο θα υπάρχουν άτομα με αναισθητικά βέλη σε περίπτωση που κινδυνεύσει η ζωή του, ενώ ο ίδιος σχεδιάζει να κρατήσει απόσταση για να κουράσει το ζώο πριν επιχειρήσει κάποια λαβή ή ρίψη.

Τι αναφέρουν οι επιστημονικές μελέτες για τη δύναμη του χιμπατζή

Οι ισχυρισμοί του αθλητή έρχονται σε πλήρη αντίθεση με τα επιστημονικά δεδομένα σχετικά με τη φυσιολογία των πρωτευόντων. Μελέτη του 2017 έδειξε ότι οι μύες του χιμπατζή παράγουν 1,35 φορές μεγαλύτερη δυναμική ισχύ σε σύγκριση με τους ανθρώπινους, ενώ η μυϊκή μάζα στα άνω άκρα τους είναι σχεδόν διπλάσια.

Επιπλέον, πρόσφατη έρευνα κατέγραψε ότι η δύναμη του δαγκώματος ενός χιμπατζή είναι δύο έως τρεις φορές ισχυρότερη από την ανθρώπινη. Παράλληλα, οι ειδικοί τονίζουν ότι ένα άγριο ζώο δεν γνωρίζει κανόνες αθλητικής αναμέτρησης ώστε να σταματήσει την επίθεση σε περίπτωση παραίτησης του αντιπάλου, καθιστώντας το εγχείρημα εξαιρετικά επικίνδυνο.

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