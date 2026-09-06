Πήρε σπίτι 330.000€ για μόλις 50€ και δεν μπορεί να το πιστέψει: «Μόνο τέτοια πράγματα ονειρεύεσαι»

Μητέρα δύο παιδιών στην Ιρλανδία κέρδισε μια κατοικία αξίας 330.000 ευρώ στο κέντρο του Γκάλγουεϊ αγοράζοντας έναν λαχνό των 50 ευρώ.

Η ζωή της Τζάκλιν Ο'Γκόρμαν και της οικογένειάς της άλλαξε ολοκληρωτικά όταν το όνομά της κληρώθηκε στη φιλανθρωπική καμπάνια «Win A Home in Galway City». Η τυχερή νικήτρια απέκτησε μια κατοικία στην περιοχή Γουντκουέι, στο κέντρο της ιρλανδικής πόλης, έχοντας δαπανήσει το συμβολικό ποσό των 50 ευρώ για τη συμμετοχή της.

Η κλήρωση και η εξασφάλιση του μέλλοντος των παιδιών

Η κλήρωση πραγματοποιήθηκε στο Keane's Bar and Restaurant στο Ορανμόρ. Η Τζάκλιν, με καταγωγή από την κομητεία Κλερ, ζει τα τελευταία 20 χρόνια στο Ορανμόρ με τον σύζυγό της Ρίτσαρντ Κίλι και τους δύο γιους τους, τον 8χρονο Σαμ και τον 5χρονο Τζορτζ.

Η ίδια δήλωσε πως δυσκολεύεται ακόμη να συνειδητοποιήσει την τύχη της, σημειώνοντας ότι η τελευταία φορά που είχε κερδίσει κάτι ήταν σε μια πασχαλινή λαχειοφόρο στο δημοτικό σχολείο. Παράλληλα, τόνισε ότι το νέο σπίτι εξασφαλίζει τη στέγαση των παιδιών της εφόσον επιλέξουν στο μέλλον να σπουδάσουν στο Πανεπιστήμιο του Γκάλγουεϊ.

Η αγορά του λαχνού έγινε στο πλαίσιο της ενίσχυσης του τοπικού αθλητικού συλλόγου χέρλινγκ Oranmore Maree GAA, στον οποίο αγωνίζονται οι δύο μικροί γιοι της οικογένειας.

Η πρωτοβουλία είχε τεράστια ανταπόκριση, συγκεντρώνοντας περισσότερα από 1,5 εκατομμύρια ευρώ από συμμετοχές στην Ιρλανδία και το εξωτερικό. Τα χρήματα αυτά θα διατεθούν για την αναβάθμιση των αθλητικών εγκαταστάσεων του συλλόγου, με τον πρόεδρο του οργανισμού, Σον Γκριν, να συγχαίρει δημόσια την οικογένεια κατά την παράδοση των κλειδιών.

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