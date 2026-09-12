Γιατροί προειδοποιούν: Μια μικρή γραμμή στο νύχι που μπορεί να προμηνύει καρκίνο

Μια σκούρα ή ασυνήθιστη γραμμή κάτω από το νύχι μπορεί να οφείλεται σε κάτι απολύτως ακίνδυνο, όμως σε σπάνιες περιπτώσεις αποτελεί σημάδι μελανώματος και χρειάζεται ιατρικό έλεγχο

Μια σκούρα ή ασυνήθιστη γραμμή κάτω από το νύχι είναι μια αλλαγή που αξίζει να ελεγχθεί από γιατρό, καθώς, αν και τις περισσότερες φορές έχει αθώα αιτία, σε σπάνιες περιπτώσεις μπορεί να συνδέεται με μελάνωμα.

Το μελάνωμα είναι μορφή καρκίνου του δέρματος και συνήθως εμφανίζεται σε περιοχές που εκτίθενται για μεγάλο διάστημα στον ήλιο, ωστόσο, υπάρχει και μια σπάνια μορφή που μπορεί να αναπτυχθεί κάτω ή γύρω από τα νύχια, γνωστή ως υπονύχιο μελάνωμα.

Σε αντίθεση με άλλες μορφές μελανώματος, το υπονύχιο μελάνωμα δεν συνδέεται με την έκθεση στον ήλιο, και εμφανίζεται συχνότερα στο μεγάλο δάχτυλο του ποδιού, στον αντίχειρα ή στον δείκτη.

Ποια σημάδια χρειάζονται έλεγχο

Οι δερματολόγοι επισημαίνουν ορισμένες αλλαγές που πρέπει να προσέχουμε:

νέα μαύρη ή καφέ γραμμή στο νύχι,

σκούρο δέρμα δίπλα ή γύρω από το νύχι,

αποκόλληση του νυχιού από την κοίτη του,

σχίσιμο του νυχιού κατά μήκος,

εμφάνιση εξογκώματος ή όζου κάτω από το νύχι, με ή χωρίς αλλαγή χρώματος

Οι ειδικοί τονίζουν ότι οι περισσότερες αλλαγές στα νύχια δεν οφείλονται σε καρκίνο, καθώς μια σκούρα γραμμή, για παράδειγμα, μπορεί να προκληθεί και από τραυματισμό.

Ωστόσο, όταν εμφανίζεται μια νέα ή ασυνήθιστη αλλαγή, ιδιαίτερα όταν επιμένει, συνιστάται να αξιολογείται από δερματολόγο. Η έγκαιρη διερεύνηση μπορεί να είναι ιδιαίτερα σημαντική στην περίπτωση που πρόκειται για μελάνωμα.