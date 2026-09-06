Γλυκαντικό σε προϊόντα χωρίς ζάχαρη μπαίνει στο μικροσκόπιο: Αυξημένος κίνδυνος εμφράγματος και εγκεφαλικού;

Ένα γλυκαντικό που βρίσκεται σε τσίχλες, καραμέλες και προϊόντα χωρίς ζάχαρη μπαίνει στο μικροσκόπιο των επιστημόνων. Νέα μελέτη συνδέει την υψηλότερη κατανάλωση με αυξημένο κίνδυνο εμφράγματος και εγκεφαλικού.

Η ξυλιτόλη είναι ένα γλυκαντικό που χρησιμοποιείται ευρέως σε τσίχλες χωρίς ζάχαρη, μέντες, οδοντόκρεμες, καραμέλες, παγωτά και άλλα προϊόντα, ενώ θεωρείται ασφαλές πρόσθετο τροφίμων, και σε μικρές ποσότητες υπάρχει φυσικά και σε ορισμένα φρούτα και λαχανικά.

Μέχρι σήμερα, η πιο γνωστή ανεπιθύμητη ενέργεια από την κατανάλωσή της ήταν η γαστρεντερική ενόχληση, ωστόσο, νέα μελέτη που παρουσιάστηκε στο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Καρδιολογίας 2026 στο Μόναχο εντόπισε συσχέτιση ανάμεσα στην υψηλότερη κατανάλωση ξυλιτόλης και τον αυξημένο κίνδυνο σοβαρών καρδιαγγειακών συμβάντων.

Η έρευνα περιλάμβανε 17.710 ανθρώπους από δύο πληθυσμιακές ομάδες, στον Καναδά και το Ηνωμένο Βασίλειο. Ως σοβαρό καρδιαγγειακό συμβάν ορίστηκε ο θάνατος, το έμφραγμα ή το εγκεφαλικό.

Έως 57% υψηλότερος κίνδυνος

Στην καναδική ομάδα, έπειτα από έξι χρόνια παρακολούθησης, όσοι βρίσκονταν στο υψηλότερο επίπεδο κατανάλωσης ξυλιτόλης εμφάνιζαν 57% υψηλότερο κίνδυνο εμφράγματος ή εγκεφαλικού σε σύγκριση με όσους βρίσκονταν στο χαμηλότερο επίπεδο.

Στην ομάδα του Ηνωμένου Βασιλείου, η αντίστοιχη διαφορά έπειτα από 30 χρόνια ήταν 18%. Η συσχέτιση παρέμενε ακόμη και όταν οι ερευνητές έλαβαν υπόψη παράγοντες όπως η ηλικία, το φύλο, ο δείκτης μάζας σώματος, ο διαβήτης και η υπέρταση.

Ο ερευνητής της μελέτης, δρ Μάρκο Βιτκόφσκι από το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο Charité του Βερολίνου, ανέφερε ότι προηγούμενες έρευνες είχαν δείξει πως η ξυλιτόλη μπορεί να ενισχύει την ικανότητα των αιμοπεταλίων να σχηματίζουν θρόμβους

Οι επιστήμονες ζητούν περισσότερη έρευνα

Οι ερευνητές τονίζουν, ωστόσο, ότι πρόκειται για παρατηρησιακή μελέτη, ότι δηλαδή τα ευρήματα δείχνουν συσχέτιση και δεν αποδεικνύουν ότι η ξυλιτόλη προκαλεί εμφράγματα ή εγκεφαλικά.

Ο καρδιολόγος Νταν Ατάρ από το Πανεπιστήμιο του Όσλο σημείωσε ότι η μελέτη δείχνει πιθανή αρνητική μακροπρόθεσμη επίδραση, αλλά τόνισε πως απαιτούνται περαιτέρω έρευνες για να εξακριβωθεί αν υπάρχει σχέση αιτίας και αποτελέσματος.

Το ζήτημα αποκτά ιδιαίτερη σημασία καθώς τα γλυκαντικά χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο ως εναλλακτική της ζάχαρης. Η Αμερικανική Καρδιολογική Εταιρεία και άλλοι οργανισμοί συστήνουν τον περιορισμό της πρόσθετης ζάχαρης, με τα γλυκαντικά να αποτελούν μία από τις επιλογές για τη μείωσή της.

Οι επιστήμονες υπογραμμίζουν ότι χρειάζεται περισσότερη έρευνα σχετικά με τη μακροχρόνια καρδιαγγειακή ασφάλεια της ξυλιτόλης, χωρίς τα νέα ευρήματα να σημαίνουν ότι οι καταναλωτές πρέπει να θεωρούν αποδεδειγμένα επικίνδυνα όλα τα προϊόντα που την περιέχουν.

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