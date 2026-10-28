Τι θα ήθελε κάθε γυναίκα μετά τα 40 να καταλαβαίνουν οι άνδρες - Για την ευτυχία αμφότερων

Επιμέλεια:  Newsroom
Τι θα ήθελε κάθε γυναίκα μετά τα 40 να καταλαβαίνουν οι άνδρες - Για την ευτυχία αμφότερων
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Πολλές φορές, άνδρες και γυναίκες, εγκλωβιζόμαστε στις σκέψεις μας, αποφεύγοντας κάθε προσπάθεια να μπούμε στη θέση του άλλου και να καταλάβουμε την πλευρά του.

Ο χρόνος διαθέτει τη δύναμη να ξεθωριάζει τις ανθρώπινες σχέσεις - είτε πρόκειται για ερωτικές είτε για επαγγελματικές. Οι περισσότεροι από εμάς (άνδρες, γυναίκες) έχουμε την τάση να ρομαντικοποιούμε πράγματα και καταστάσεις, αποφεύγοντας να κοιτάξουμε κατάματα τη σκληρή πραγματικότητα: όσο μεγαλώνουμε αλλάζουμε και αυτές οι αλλαγές επηρεάζουν - θέλοντας και μη - την εκάστοτε σχέση. Τώρα, αν αυτή θα καταφέρει να «απορροφήσει» τους κραδασμούς, ώστε να επανέλθει η ισορροπία, είναι άλλο θέμα.

Οι γυναίκες μετά τα 40 εισέρχονται σε ένα νέο κεφάλαιο ζωής. Για ορισμένες, αυτή η περίοδος συνοδεύεται από περισσότερη αυτοπεποίθηση, επαγγελματική σταθερότητα και ελευθερία. Για άλλες, φέρνει προβληματισμούς, σωματικές αλλαγές, αυξημένες ευθύνες ή την ανάγκη να επανεξετάσουν επιλογές που έκαναν πριν από χρόνια. Μπορεί για τα 20 και τα 30 μία απόφαση να ήταν σωστή, όμως στα 40+ μάλλον δεν καλύπτει πια τις υπάρχουσες ανάγκες.

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