Ατάκα φωτιά του Σιακαντάρη στην Αναστασίου: «Θα έρθει και ο Κουτσούμπας να μας πάρει τα σπίτια»

Ο Γιώργος Σιακαντάρης δίνει απάντηση στην τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, η οποία υποστήριξε ότι ο κόσμος έχει αγχωθεί μετά τις δηλώσει Τσίπρα.

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει από χθες η αναφορά του αναπληρωτή τομεάρχη Οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης, Γιώργου Παππά, ότι η εφαρμογή της «πατριωτικής εισφοράς» που ακούστηκε από τον Αλέξη Τσίπρα θα σημαίνει μέχρι και καταγραφή κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θυρίδες.

Ένας από τους πιο στενούς συνεργάτες του Αλέξη Τσίπρα και εμπνευστής του «μανιφέστου» του κόμματός του, Γιώργος Σιακαντάρης δίνει τώρα την δική του απάντηση στην τοποθέτηση του στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Βάσια Αναστασίου, η οποία νωρίτερα ανέφερε ότι δέχθηκε τηλεφώνημα από την γιαγιά της, η οποία τη ρώτησε: «παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια;».

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