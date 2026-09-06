Ουκρανία: Όταν ένα Su-27 έπεσε πάνω στο πλήθος σε αεροπορική επίδειξη - 77 νεκροί και 543 τραυματίες

Οι πιλότοι σώθηκαν, ωστόσο από τη συντριβή του μαχητικού προήλθε όλεθρος...

Το τραγικό δυστύχημα με το Phantom στην Τανάγρα φέρνει στο νου μια ανεπανάληπτη τραγωδία στην Ουκρανία.

Ήταν 27 Ιουλίου 2002, στο Σκνίλιβ, λίγο έξω από το Λβιβ της Ουκρανίας. Περισσότεροι από 10.000 άνθρωποι είχαν συγκεντρωθεί στο αεροδρόμιο για να παρακολουθήσουν μια μεγάλη αεροπορική επίδειξη, που διοργανωνόταν με αφορμή την 60ή επέτειο της 14ης Αεροπορικής Στρατιάς. Κανείς από τους θεατές δεν μπορούσε να φανταστεί ότι μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα η γιορτή θα μετατρεπόταν σε μία από τις πιο πολύνεκρες τραγωδίες στην ιστορία των αεροπορικών επιδείξεων.

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