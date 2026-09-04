Το γούρικο ξενοδοχείο του Μητσοτάκη, η εντατική προετοιμασία για τα social media και η διάψευση του Άδωνι

Η υπόθεση με τους πρώην της ΝΔ δεν εξελίσσεται πολύ καλά, καθώς πέραν του Σαμαρά και ο Καραμανλής είναι απόλυτα απομακρυσμένος από το Μαξίμου.

Για όσους δεν γνωρίζουν τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τους συνεργάτες του πρέπει να ξέρουν ότι δεν είναι ακριβώς προληπτικοί, έχουν όμως συγκεκριμένα γούρια. Παραδόσεις δηλαδή που τηρούνται και έχουν συνδεθεί με νικηφόρα αποτελέσματα.

Για παράδειγμα, όλα τα χρόνια που ο Μητσοτάκης ανεβαίνει Θεσσαλονίκη, μένει στο ξενοδοχείο The Met, παράδοση που θα τηρηθεί και φέτος βεβαίως.

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