91χρονος άνδρας έπεσε 71 φορές ενώ διέσχιζε το Appalachian Trail: Έγινε ξανά ο γηραιότερος που ολοκλήρωσε τα 3.524 χλμ

Παρά τις 71 πτώσεις, έναν τραυματισμό που τον έστειλε στο νοσοκομείο και μια δύσκολη οικογενειακή απώλεια, ο 91χρονος Sanders επέστρεψε στο μονοπάτι και έφτασε μέχρι την κορυφή του Katahdin.

Στα 91 του χρόνια, ο Dale Sanders έβαλε μπροστά μια αποστολή που θα έμοιαζε υπερβολική ακόμη και για πολύ νεότερους. Περπάτησε 3.524 χλμ. σε 359 ημέρες, έπεσε 71 φορές, νοσηλεύτηκε έπειτα από τραυματισμό και κάποια στιγμή χρειάστηκε να γυρίσει σπίτι. Το μόνο που δεν έκανε ήταν να τα παρατήσει.

Στις 31 Αυγούστου 2026, ο 91χρονος Αμερικανός ανέβηκε στην κορυφή του Katahdin, στο Μέιν, και ολοκλήρωσε το Appalachian Trail και με αυτόν τον τρόπο έγινε ξανά ο γηραιότερος άνθρωπος που έχει καταφέρει να διασχίσει ολόκληρο το περίφημο μονοπάτι.

Έπεσε 71 φορές και μία από αυτές λίγο πριν το τέλος

Ο Sanders, γνωστός ως «Grey Beard», δεν είχε μια εύκολη διαδρομή προς το ρεκόρ. Οι 71 πτώσεις είναι από μόνες τους αρκετές για να καταλάβει κανείς πόσο δύσκολο ήταν το εγχείρημα. Μία από τις τελευταίες ήρθε μάλιστα όταν του απέμεναν περίπου 180 μέτρα για να ολοκληρώσει τη διαδρομή.

Τους τελευταίους μήνες τα πράγματα έγιναν ακόμη πιο δύσκολα. Έπειτα από έξι σοβαρές πτώσεις, μία από τις οποίες του προκάλεσε τραυματισμό και πρόβλημα σε νεύρο, χρειάστηκε να περάσει από το νοσοκομείο. Την ίδια περίοδο έμαθε και για τον θάνατο της πεθεράς του. «Όταν βρέχει ατυχίες, φαίνεται ότι έρχονται με κουβάδες», έγραψε τότε στον λογαριασμό του στο Facebook. Θα μπορούσε να τα παρατήσει. Δεν το έκανε.

Επέστρεψε στο σπίτι του στο Τενεσί, πήρε χρόνο να συνέλθει και, έπειτα από παρότρυνση της συζύγου του, αποφάσισε να ολοκληρώσει τη διαδρομή που είχε ξεκινήσει. Πρώτα κάλυψε ένα τμήμα που του είχε μείνει στα Great Smoky Mountains και στη συνέχεια πήρε ξανά τον δρόμο για το Μέιν.

Όταν έφτασε τελικά στην κορυφή του Katahdin, σήκωσε τα χέρια του ψηλά και σταμάτησε για να προσευχηθεί. Δεν πανηγύρισε απλώς ένα ρεκόρ. Αναλογίστηκε όλα όσα είχαν μεσολαβήσει μέχρι να φτάσει εκεί.

Η προσπάθειά του είχε ξεκινήσει στις 6 Σεπτεμβρίου 2025 από το Harpers Ferry της Δυτικής Βιρτζίνια. Αντί να ακολουθήσει την κλασική πορεία από τη μία άκρη του Appalachian Trail στην άλλη, ξεκίνησε περίπου από τη μέση, κατευθύνθηκε πρώτα νότια μέχρι τη Τζόρτζια και, μετά τη χειμερινή διακοπή, επέστρεψε προς τον βορρά.

Περπατούσε περίπου 19 χλμ. την ημέρα και κρατούσε μία ημέρα ξεκούρασης την εβδομάδα.

Το είχε κάνει ξανά στα 82 του

Στην πορεία του συνάντησε και αρκετούς ανθρώπους που έγιναν οι λεγόμενοι «trail angels». Του προσέφεραν νερό, φαγητό, προμήθειες και ένα απαραίτητο σπρώξιμο στις δύσκολες στιγμές. Ο ίδιος έχει πει με χιούμορ ότι όταν κάποιος σου φέρνει ένα φραπέ με καραμέλα στο μονοπάτι, οι κοφτερές και απότομες πέτρες ξαφνικά δεν φαίνονται και τόσο σημαντικές.

Και το πιο ενδιαφέρον είναι ότι ο Sanders είχε ξαναγράψει αυτή την ιστορία. Το 2017, σε ηλικία 82 ετών, είχε γίνει για πρώτη φορά ο γηραιότερος άνθρωπος που ολοκλήρωσε το Appalachian Trail. Το ρεκόρ του έμεινε για τέσσερα χρόνια, μέχρι που το 2021 ο M.J. Eberhart, γνωστός ως «Nimblewill Nomad», το πήρε σε ηλικία 83 ετών.

Οι δύο άνδρες, πάντως, δεν έγιναν ποτέ πραγματικοί ανταγωνιστές. Αντίθετα, έγιναν φίλοι. Ο Sanders είχε μάλιστα βοηθήσει τον Eberhart όταν εκείνος σκεφτόταν να εγκαταλείψει τη δική του προσπάθεια.

Χρόνια αργότερα, ο Eberhart βρέθηκε στο πλευρό του Sanders. Στα πρώτα 1.280 χλμ. της νέας προσπάθειάς του, συμμετείχε στην ομάδα υποστήριξης που ακολουθούσε τον 91χρονο με ένα τροχόσπιτο, το οποίο είχαν ονομάσει «Base Camp on Wheels».

Το Appalachian Trail δεν είναι το μοναδικό μεγάλο εγχείρημα του Sanders. Στα 85 του χρόνια ολοκλήρωσε το «rim-to-rim-to-rim» στο Grand Canyon, μια διαδρομή περίπου 67 χλμ. Στα 87 του διέσχισε με κανό τον Μισισιπή σε 87 ημέρες, έχοντας ήδη πραγματοποιήσει το ίδιο ταξίδι επτά χρόνια νωρίτερα.

Η συμβουλή του προς όσους θέλουν να παραμείνουν δραστήριοι μεγαλώνοντας είναι απλή: άσκηση και κίνηση.

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