Ο Snoop Dogg αναζητά δοκιμαστή παγωτού με αμοιβή 30.000 δολάρια: Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε όλους

Ο Snoop Dogg ψάχνει άνθρωπο που θα ταξιδεύει, θα δοκιμάζει παγωτά και θα ανακαλύπτει τις επόμενες μεγάλες γευστικές τάσεις, με αμοιβή 10.000 δολάρια τον μήνα.

Μια δουλειά που μοιάζει βγαλμένη από όνειρο προσφέρει ο Snoop Dogg, ο οποίος αναζητά τον πρώτο international ice cream taster για το brand παγωτών του, Dr. Bombay.

Η θέση διαρκεί τρεις μήνες, με αμοιβή 10.000 δολάρια τον μήνα, δηλαδή συνολικά 30.000 δολάρια. Η πρόσκληση είναι ανοιχτή σε υποψηφίους από όλο τον κόσμο και πραγματοποιείται σε συνεργασία με την πλατφόρμα προσλήψεων Deel.

Ο ρόλος, ωστόσο, δεν περιορίζεται στο να τρώει κανείς παγωτό, μιας και ο επιλεγμένος υποψήφιος θα πρέπει να ταξιδεύει, να δοκιμάζει προϊόντα, να ανακαλύπτει ασυνήθιστες γεύσεις και να εντοπίζει γαστρονομικές τάσεις σε διαφορετικές χώρες.

Παγωτό, ταξίδια και… έρευνα αγοράς

Οι παρατηρήσεις του θα χρησιμοποιούνται για την ανάπτυξη νέων γεύσεων, προϊόντων και καμπανιών της Dr. Bombay. Παράλληλα, θα συμμετέχει στη δημιουργία περιεχομένου για τα social media και στην ανάπτυξη νέων ιδεών για το brand. Το ενδιαφέρον είναι ότι δεν απαιτείται να είναι κάποιος σεφ ή να έχει επαγγελματική εμπειρία στη γαστρονομία.

Η εταιρεία αναζητά foodies, δημιουργούς περιεχομένου, ανθρώπους του marketing, φοιτητές, επιχειρηματίες και δημοσιογράφους, δίνοντας μεγαλύτερη έμφαση στην περιέργεια, τη δημιουργικότητα και την ικανότητα εντοπισμού νέων τάσεων. Απαραίτητες προϋποθέσεις είναι, μεταξύ άλλων, η γνώση αγγλικών, ένα έγκυρο διαβατήριο και η διαθεσιμότητα για ολόκληρο το τρίμηνο. Παρότι η θέση χαρακτηρίζεται ως remote, μπορεί να απαιτεί ταξίδια και συναντήσεις με την ομάδα της εταιρείας.

Οι αιτήσεις παραμένουν ανοιχτές για τρεις εβδομάδες από τις 27 Αυγούστου.

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