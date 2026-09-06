Γαλλία: Ναζιστικό πιστόλι βρέθηκε σε λίμνη - Το τετραπλό μακελειό που εξιχνιάζει
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Βαριά διαβρωμένο και εν μέρει καλυμμένο με άμμο, το πιστόλι Luger που ανασύρθηκε από τον πυθμένα της λίμνης Ανεσί στη Γαλλία ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για ένα από τα πιο μυστηριώδη και βίαια εγκλήματα στην Ευρώπη
Αποκαλυπτικές εικόνες ενός παλιού πιστολιού που εντοπίστηκε σε λίμνη των Άλπεων από Βρετανό παραθεριστή και ενδέχεται να δώσει τη λύση σε ένα τετραπλό φονικό που παραμένει άλυτο εδώ και 14 χρόνια, αποκαλύπτει αποκλειστικά σήμερα η «Mail on Sunday».
Βαριά διαβρωμένο και εν μέρει καλυμμένο με άμμο, το πιστόλι Luger που ανασύρθηκε από τον πυθμένα της λίμνης Ανεσί στη Γαλλία ενδέχεται να αποτελέσει σημαντική εξέλιξη στην έρευνα για ένα από τα πιο μυστηριώδη και βίαια εγκλήματα στην Ευρώπη.
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