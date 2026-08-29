Στέλιος Καζαντζίδης: «Είμαι τα τραγούδια μου» - Η ζωή, η καριέρα και η μυστική συμφωνία με το κοινό

Σαν σήμερα πριν από 95 χρόνια στις 29 Αυγούστου 1931 γεννήθηκε ο Στέλιος Καζαντζίδης που αγαπήθηκε φανατικά και «Υπάρχει» στις καρδιές των ανθρώπων μέσα από τα αξέχαστα τραγούδια του.

Γεννήθηκε στις 29 Αυγούστου 1931 στη Νέα Ιωνία και έγινε μία από τις πιο χαρακτηριστικές φωνές του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Ο Στέλιος Καζαντζίδης τραγούδησε την ξενιτιά, τη φτώχεια, τον χωρισμό, την αδικία, την αγάπη και τον καημό ανθρώπων που έβλεπαν στα τραγούδια του κομμάτια από τη δική τους ζωή.

Χρόνια αργότερα, σε συνέντευξή του στην Όλγα Μπακομάρου, θα έδινε ίσως την πιο σύντομη εξήγηση για τη σχέση του με το κοινό: «Εγώ είμαι δημιούργημα του κόσμου».

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