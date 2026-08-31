Παναγιώτης-Ραφαήλ: «Μην δίνετε χρήματα σε όσους επικαλούνται το όνομά του», καταγγέλλει η οικογένεια

Δεν υπάρχει σε εξέλιξη κανένας έρανος για τον Παναγιώτη-Ραφαήλ και η οικογένεια δεν έχει δώσει άδεια για συγκέντρωση χρημάτων.

Σε μια σοβαρή καταγγελία προχώρησε η οικογένεια του μικρού Παναγιώτη-Ραφαήλ, ο οποίος πριν από μερικά χρόνια είχε συγκινήσει ολόκληρη την Ελλάδα, καθώς αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Με ανάρτησή της στα social media, η οικογένεια ενημερώνει ότι άγνωστος άνδρας φέρεται να επισκέπτεται καταστήματα και καφετέριες στη Θεσσαλονίκη και να ζητά χρήματα, χρησιμοποιώντας το όνομα του παιδιού.

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