Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία

Ποια επαγγέλματα βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» των αλλαγών λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και γιατί η επόμενη δεκαετία αναμένεται να είναι καθοριστική

Νέες προβλέψεις του αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) καταγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές στην απασχόληση για την περίοδο 2025 – 2035, καθώς η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση για μία σειρά επαγγελμάτων.

Οι θέσεις εργασίας των επεξεργαστών κειμένου και των δακτυλογράφων αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, κατά 34%. Πρόκειται για ένα από τα 206 επαγγέλματα που το BLS χαρακτηρίζει ως εκείνα με «πολύ υψηλή» έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη.

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