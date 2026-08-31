Αυτά είναι τα 12 επαγγέλματα που απειλούνται με εξαφάνιση την επόμενη δεκαετία
Ανακαλύψτε περισσότερα άρθρα στα αποτελέσματα αναζήτησης.Προσθήκη του gazzetta.gr στην Google
Ποια επαγγέλματα βρίσκονται στην «πρώτη γραμμή» των αλλαγών λόγω της τεχνητής νοημοσύνης και γιατί η επόμενη δεκαετία αναμένεται να είναι καθοριστική
Νέες προβλέψεις του αμερικανικού Γραφείου Στατιστικών Εργασίας (BLS) καταγράφουν τις σημαντικότερες αλλαγές στην απασχόληση για την περίοδο 2025 – 2035, καθώς η αυτοματοποίηση και η τεχνητή νοημοσύνη αναμένεται να περιορίσουν τη ζήτηση για μία σειρά επαγγελμάτων.
Οι θέσεις εργασίας των επεξεργαστών κειμένου και των δακτυλογράφων αναμένεται να καταγράψουν τη μεγαλύτερη ποσοστιαία πτώση, κατά 34%. Πρόκειται για ένα από τα 206 επαγγέλματα που το BLS χαρακτηρίζει ως εκείνα με «πολύ υψηλή» έκθεση στην τεχνητή νοημοσύνη.
Διαβάστε περισσότερα στο newsbomb.gr