Εγνατία Οδός: Βίντεο ντοκουμέντο από τη στιγμή που φλεγόμενο φορτηγό προκαλεί φωτιά στα χόρτα

Φωτιά ξέσπασε σε χαμηλή βλάστηση δίπλα στην Εγνατία Οδό, όταν συρόμενη νταλίκα τυλίχθηκε στις φλόγες στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Κυριακής (30/8) στην Πυροσβεστική, όταν φωτιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην Αλεξάνδρεια Ημαθίας, μετά από ανάφλεξη σε συρόμενη νταλίκα στην Εγνατία Οδό, στο ύψος του 276ου χιλιομέτρου, στο ρεύμα προς Θεσσαλονίκη.

Η φωτιά εξαπλώθηκε δίπλα στο οδόστρωμα

Όπως φαίνεται και στο βίντεο του voria.gr, διάσπαρτες εστίες φωτιάς εκδηλώθηκαν δίπλα στο οδόστρωμα και επεκτάθηκαν στη χαμηλή βλάστηση.

Ο οδηγός του οχήματος δεν αντιλήφθηκε εγκαίρως το πρόβλημα και συνέχισε να κινείται για αρκετά μέτρα, προτού ακινητοποιήσει το φορτηγό. Μέχρι εκείνη τη στιγμή, οι φλόγες είχαν ήδη προκαλέσει σημαντικές ζημιές στο πίσω μέρος της νταλίκας, το οποίο τελικά κάηκε ολοσχερώς. Η Πυροσβεστική ενημερώθηκε για το περιστατικό περίπου στις 18:45. Στο σημείο κινητοποιήθηκαν άμεσα 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις κατάφεραν μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα να οριοθετήσουν την πυρκαγιά και να τη θέσουν υπό έλεγχο. Την προανάκριση για τα αίτια της πυρκαγιάς ανέλαβε το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Θεσσαλονίκης.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ