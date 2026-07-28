Ο Πυρσός Γρεβενών αποκαλύπτει τη νέα συλλεκτική του φανέλα

Ο Πυρσός Γρεβενών ανοίγει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία του, παρουσιάζοντας την πρώτη συλλεκτική Legacy Edition φανέλα για τη σεζόν 2026/27, αποτέλεσμα της νέας συνεργασίας του συλλόγου με το Fanela Club.

Πρόκειται για μια εμφάνιση που δημιουργήθηκε για να τιμήσει την ιστορία ενός από τα ιστορικότερα ποδοσφαιρικά σωματεία της Δυτικής Μακεδονίας. Αντί του κεντρικού χορηγού, στο στήθος δεσπόζει το 1928, το έτος ίδρυσης του Πυρσού, μετατρέποντας τη φανέλα σε μια επετειακή και αυστηρά περιορισμένη έκδοση. Αυτή η μοναδική μορφή είναι που της χαρίζει τον χαρακτηρισμό Legacy Edition.

Με λευκή βάση, διακριτικές πράσινες κάθετες ρίγες και το ιστορικό έμβλημα του συλλόγου στο κέντρο του στήθους. Στο μανίκι βρίσκεται το αποκλειστικό λογότυπο του Fanela Club, σηματοδοτώντας την έναρξη μιας συνεργασίας που φιλοδοξεί να αναδείξει ακόμη περισσότερο την εμπορική και ιστορική ταυτότητα του συλλόγου.

Η φανέλα κατασκευάζεται εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα από την PlaySports στην Πάτρα, αποτελώντας ακόμη μία έμπρακτη στήριξη της ελληνικής παραγωγής και της εγχώριας αθλητικής βιομηχανίας.

Δήλωση του Διευθυντή του Fanela Club, Έκτορα Σακαλόγλου

«Ο Πυρσός Γρεβενών είναι μια μεγάλη, ζωντανή ομάδα. Ένας σύλλογος με έντονο κοινωνικό αποτύπωμα και ανθρώπους που δουλεύουν καθημερινά με πραγματικό πάθος.

Οι νέοι άνθρωποι που βρίσκονται σήμερα στον σύλλογο διαθέτουν αισθητική, δημιουργικότητα και διάθεση να δοκιμάσουν νέες ιδέες. Πιστεύουμε ότι όλοι μαζί μπορούμε να ανεβάσουμε ακόμη πιο ψηλά το ποδοσφαιρικό branding της Μακεδονίας και να αποδείξουμε πως οι ιστορικές επαρχιακές ομάδες μπορούν να παρουσιάζουν δουλειά υψηλού επιπέδου.

Παράλληλα, για εμάς έχει ιδιαίτερη σημασία το γεγονός ότι αυτές οι φανέλες κατασκευάζονται στην Ελλάδα, από ανθρώπους της διπλανής πόρτας που επιμένουν, δημιουργούν και στηρίζουν την ελληνική παραγωγή. Είναι μια συνεργασία που εκφράζει απόλυτα τις αξίες μας.»

Η Πυρσός Γρεβενών 2026/27 Legacy Edition αποτελεί την πρώτη επίσημη κυκλοφορία της συνεργασίας μεταξύ του συλλόγου και του Fanela Club και θα παραχθεί σε περιορισμένο αριθμό τεμαχίων, αποτελώντας ένα ξεχωριστό συλλεκτικό κομμάτι για τους φίλους του Πυρσού αλλά και τους συλλέκτες ποδοσφαιρικών εμφανίσεων.

Η συλλεκτική φανέλα είναι ήδη διαθέσιμη μέσω του επίσημου ηλεκτρονικού καταστήματος του Fanela Club:

https://fanelaclub.com/collections/pyrsos-fc-grevena