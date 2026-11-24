Ζιζέλ Πελικό: «Είμαι βαθιά σοκαρισμένη» – Γυμνές φωτογραφίες της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς την άδειά της
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Η Ζιζέλ Πελικό δηλώνει σοκαρισμένη, καθώς γυμνές φωτογραφίες της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της για την προώθηση βιβλίου.
Η γυναίκα που έγινε παγκόσμιο σύμβολο του αγώνα κατά της σεξουαλικής βίας βρίσκεται ξανά αντιμέτωπη με μια βαθιά τραυματική εμπειρία. Αυτή τη φορά, η Ζιζέλ Πελικό καταγγέλλει ότι προσωπικές, γυμνές φωτογραφίες της χρησιμοποιήθηκαν χωρίς τη συγκατάθεσή της για την προώθηση ενός βιβλίου, το οποίο μάλιστα πραγματεύεται την υπόθεσή της και αφήνει να εννοηθεί ότι η ίδια είχε μερίδιο ευθύνης για όσα υπέστη.
Η 73χρονη Γαλλίδα δήλωσε στο τηλεοπτικό δίκτυο BFM TV ότι είναι “βαθιά σοκαρισμένη” από την απόφαση του εκδοτικού οίκου να αξιοποιήσει εικόνες από την πιο προσωπική πλευρά της ζωής της για εμπορικούς σκοπούς.
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