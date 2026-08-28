ΗΠΑ: Η στιγμή που πιλότος ενημερώνει τον έλεγχο εναέριας κυκλοφορίας ότι είναι άρρωστος
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Δεν έχει γίνει γνωστή η κατάσταση υγείας του πιλότου
Ένα αεροσκάφος στις ΗΠΑ αναγκάστηκε να πραγματοποιήσει αναγκαστική προσγείωση, καθώς ένας από τους πιλότους αισθάνθηκε έντονη αδιαθεσία κατά την διάρκεια της πτήσης, και ζήτησε να μεταφερθεί σε νοσοκομείο.
Σύμφωνα με τοπικά μέσα, η πτήση 437 της Delta Airlines αναχώρησε από το Διεθνές Αεροδρόμιο του Λος Άντζελες στις 11:00 (τοπική ώρα) την Τρίτη, 25 Αυγούστου, και είχε προγραμματιστεί να προσγειωθεί στο Διεθνές Αεροδρόμιο Logan της Βοστώνης πέντεμισι ώρες αργότερα.
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