Μια πόλη 130 κατοίκων απέκτησε βιβλιοθήκη 450 εκατ. δολαρίων με τεράστια «πράσινη» στέγη και θέα στα Badlands

Σε μια μικρή πόλη 130 κατοίκων στη Βόρεια Ντακότα εγκαινιάστηκε βιβλιοθήκη 450 εκατ. δολαρίων, με εκθέσεις, μονοπάτια και τεράστια πράσινη στέγη.

Η πόλη Μεντόρα στη Βόρεια Ντακότα μπορεί να έχει μόλις περίπου 130 μόνιμους κατοίκους, όμως πλέον διαθέτει ένα από τα πιο εντυπωσιακά νέα πολιτιστικά συγκροτήματα στις ΗΠΑ.

Πρόκειται για την Προεδρική Βιβλιοθήκη του Θεόδωρου Ρούσβελτ, η οποία εγκαινιάστηκε στις 4 Ιουλίου, ημέρα κατά την οποία οι ΗΠΑ γιόρτασαν τα 250 χρόνια από την ανεξαρτησία τους. Το έργο κόστισε περίπου 450 εκατομμύρια δολάρια και καταλαμβάνει έκταση 37 στρεμμάτων, στην καρδιά του ιδιαίτερου τοπίου των Badlands.

Σχεδόν 9.000 τ.μ. αφιερωμένα στον Ρούσβελτ

Το κεντρικό κτίριο έχει έκταση σχεδόν 9.000 τετραγωνικών μέτρων και περιλαμβάνει εκθεσιακούς χώρους, εστιατόριο, αμφιθέατρο 300 θέσεων, αίθουσες διδασκαλίας και χώρους για εκπαιδευτικές και πολιτιστικές εκδηλώσεις. Περισσότερα από 3.700 τ.μ. φιλοξενούν διαδραστικές και καθηλωτικές εκθέσεις για τη ζωή του Θεόδωρου Ρούσβελτ, οργανωμένες σε οκτώ ενότητες. Η αφήγηση ξεκινά από τα παιδικά του χρόνια στη Νέα Υόρκη και φτάνει έως την προεδρία του, ενώ περιλαμβάνει σημαντικούς σταθμούς όπως τα Badlands, η Κούβα, ο Λευκός Οίκος και η αποστολή του στον Αμαζόνιο.

Ιδιαίτερη θέση στην έκθεση έχει η επιστημονική αποστολή Ρούσβελτ-Ρόντον, στην οποία συμμετείχε ο πρώην πρόεδρος το 1913-1914 μαζί με τον στρατάρχη Καντίντο Ρόντον. Η αποστολή διέσχισε τον τότε γνωστό ως «Ποταμό της Αμφιβολίας», ο οποίος αργότερα ονομάστηκε ποταμός Ρούσβελτ και βρίσκεται στη σημερινή πολιτεία Ροντόνια της Βραζιλίας.

Πάνω από 11.000 τ.μ. πράσινης στέγης

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά στοιχεία του συγκροτήματος είναι η πράσινη στέγη έκτασης άνω των 11.000 τ.μ., η οποία είναι προσβάσιμη στους επισκέπτες. Πάνω της έχουν φυτευτεί περισσότερα από 140.000 αυτοφυή φυτά, ενώ συνολικά στον χώρο του συγκροτήματος έχουν φυτευτεί περίπου 400.000 φυτά από περισσότερα από 60 είδη. Ένα μονοπάτι μήκους περίπου 1,6 χιλιομέτρου διασχίζει το λιβάδι και συνδέει το συγκρότημα με το τοπίο των Badlands. Από το υψηλότερο σημείο της στέγης οι επισκέπτες μπορούν να έχουν πανοραμική θέα 360 μοιρών προς το Εθνικό Πάρκο Theodore Roosevelt, τη Μεντόρα και την κοιλάδα του ποταμού Little Missouri.

Ο σχεδιασμός του έργου έγινε από το νορβηγικό αρχιτεκτονικό γραφείο Snøhetta. Η κατασκευή χρησιμοποιεί μεταξύ άλλων μηχανικά επεξεργασμένη ξυλεία, ενώ στην είσοδο υπάρχουν τοίχοι από συμπιεσμένο χώμα. Οι τοίχοι κατασκευάστηκαν σε διάστημα τριών μηνών, με στόχο να παραπέμπουν στα χαρακτηριστικά γεωλογικά στρώματα των Badlands. Παρά το μικρό μόνιμο πληθυσμό της περίπου 130 κατοίκους, η Μεντόρα υποδέχεται περίπου 285.000 επισκέπτες τον χρόνο, καθώς βρίσκεται κοντά σε μία από τις εισόδους του Εθνικού Πάρκου Theodore Roosevelt, το οποίο προσελκύει περισσότερους από 700.000 επισκέπτες ετησίως. Η χρηματοδότηση βασίστηκε σε σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, ενώ έως τις αρχές του 2026 είχαν συγκεντρωθεί περίπου 354 εκατομμύρια δολάρια από δωρεές.

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