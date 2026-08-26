Νέα γυναικοκτονία στη Ροδόπη: Σκότωσε τη σύζυγό του και ήπιε πετρέλαιο για να αυτοκτονήσει

44χρονη γυναίκα έχασε τη ζωή της από μαχαιριές του 53χρονου συζύγου της, ο οποίος στη συνέχεια κατανάλωσε πετρέλαιο.

Η 44χρονη έπεσε νεκρή από τα χέρια του 53χρονου συζύγου της, ο οποίος φέρεται να της επιτέθηκε με μαχαίρι. Η Αστυνομία ενημερώθηκε περίπου στη 1:00 το μεσημέρι και έσπευσε στο σημείο.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 53χρονο να έχει καταναλώσει πετρέλαιο, σε μια προσπάθεια να βάλει τέλος στη ζωή του. Ακινητοποιήθηκε και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου νοσηλεύεται φρουρούμενος. Μετά το εξιτήριό του αναμένεται να συλληφθεί για τη δολοφονία της συζύγου του.

Το ζευγάρι είχε τρία παιδιά

Το ζευγάρι είναι αλβανικής καταγωγής και έχει τρία παιδιά, δύο ενήλικα και ένα 16 ετών. Σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, το μοναδικό καταγεγραμμένο περιστατικό ενδοοικογενειακής βίας αφορά υπόθεση εξύβρισης το 2022 στο Ηράκλειο Κρήτης. Τότε ο άνδρας είχε συλληφθεί, όμως αφέθηκε ελεύθερος με απόφαση της Δικαιοσύνης.

Οι Αρχές διερευνούν τις συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η δολοφονία, ενώ η σορός της 44χρονης αναμένεται να εξεταστεί από ιατροδικαστή.

ΤΙ ΔΙΑΒΑΖΕΤΑΙ