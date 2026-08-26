Βελτιωμένη η εικόνα στα πύρινα μέτωπα: Υπό έλεγχο η Σαλαμίνα, χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βοιωτία

Καλύτερη είναι η εικόνα στα πύρινα μέτωπα σε Σαλαμίνα, Βοιωτία και Πέλλα, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να παραμένουν σε επιφυλακή για αναζωπυρώσεις.

Υπό έλεγχο έχει τεθεί η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε στο Ελληνικό Σαλαμίνας, σε περιοχή με χαμηλή βλάστηση και απορρίμματα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο, αντιμετωπίζοντας καπνογόνα σημεία και επιχειρώντας να αποτρέψουν το ενδεχόμενο αναζωπύρωσης.

Χωρίς ενεργό μέτωπο στη Βοιωτία

Βελτιωμένη είναι η κατάσταση και στη Βοιωτία, όπου πλέον δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο. Στον Άγιο Βλάσιο, όπου η φωτιά είχε ξεσπάσει σε χαμηλή βλάστηση, οι πυροσβέστες επικεντρώνονται στα καπνογόνα σημεία μετά την ολονύχτια επιχείρηση.

Στην περιοχή επιχειρούν 92 πυροσβέστες, με πέντε ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 4ης και 10ης ΕΜΟΔΕ και 25 οχήματα, ενώ από αέρος επιχειρούν δύο ελικόπτερα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι και η φωτιά στη Στεφάνη Βοιωτίας, η οποία είχε εκδηλωθεί σε δύσβατη δασική έκταση, μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Οι δυνάμεις της Πυροσβεστικής συνεχίζουν να ελέγχουν την περιοχή και να αντιμετωπίζουν καπνογόνα σημεία, ώστε να περιοριστεί ο κίνδυνος αναζωπυρώσεων.

Οριοθετήθηκε η πυρκαγιά στην Πέλλα

Οριοθετημένη είναι πλέον και η πυρκαγιά στην Πέλλα.

Οι πυροσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή και συνεχίζουν τις εργασίες για την πλήρη κατάσβεση, καθώς η επιφυλακή παραμένει λόγω του κινδύνου αναζωπυρώσεων.

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