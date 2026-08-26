Πώς «μαρκάρουν» οι διαρρήκτες τα άδεια σπίτια - Το σημάδι με τη σιλικόνη - Πώς να προστατευτείτε

Από τη σιλικόνη που τοποθετούν διακριτικά στις πόρτες μέχρι τα λάθη που κάνουμε στα social media, οι επιτήδειοι έχουν τους δικούς τους τρόπους για να εντοπίζουν τον επόμενο στόχο τους - Ο Δημήτρης Γκαβέρας, ειδικός συστημάτων ασφαλείας, εξηγεί τι πρέπει να προσέχουμε και ποια μέτρα μπορούν να κάνουν τη διαφορά στην προστασία του σπιτιού μας.

Οι διακοπές του Αυγούστου φτάνουν στο τέλος τους και, καθώς χιλιάδες οικογένειες επιστρέφουν στα σπίτια τους, η ασφάλεια της κατοικίας επανέρχεται στο προσκήνιο.

Για όσους ετοιμάζονται να φύγουν ξανά, αλλά και για εκείνους που θέλουν να θωρακίσουν το σπίτι τους ενόψει της επόμενης απουσίας, οι διαρρήξεις είναι ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αντιμετωπίζεται την τελευταία στιγμή.

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