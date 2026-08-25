Οι ΗΠΑ παρακολουθούν πώς ο ισχυρότερος στρατός της Ευρώπης επεκτείνεται σε μια κομβική χώρα της Αφρικής

Η Ρωσία ενισχύει τη στρατιωτική της παρουσία στη Λιβύη, αυξάνοντας τις δραστηριότητές της σε έξι αεροπορικές βάσεις και επενδύοντας σε νέες στρατιωτικές υποδομές.

Με τον πόλεμο στην Ουκρανία να συνεχίζεται, η Ρωσία προσπαθεί να ενισχύσει περαιτέρω τη στρατιωτική και γεωπολιτική της παρουσία στη Βόρεια Αφρική, με τη Λιβύη να αποτελεί σημαντικό σημείο για τη Μόσχα.

Σύμφωνα με στοιχεία της Υπηρεσίας Εθνικής Γεωχωρικής Πληροφορίας των ΗΠΑ, οι ρωσικές δραστηριότητες έχουν αυξηθεί σε έξι αεροπορικές βάσεις της Λιβύης: Jufra, Al-Khadim, Ghardabiya, Brak Al-Shati, Maaten Al-Sarra και Tamanhint.

Στις εγκαταστάσεις έχουν μεταφερθεί στρατιωτικός εξοπλισμός, μεταξύ άλλων μαχητικά MiG-29, drones και συστήματα αεράμυνας, ενώ παράλληλα πραγματοποιούνται έργα αναβάθμισης.

Νέα υπόστεγα και περισσότερα στρατεύματα

Στις βάσεις ανακαινίζονται διάδρομοι προσγείωσης, αποθήκες και υπόστεγα, ενώ παράλληλα κατασκευάζονται νέες εγκαταστάσεις για προσωπικό και υποστήριξη. Στην Al-Khadim κατασκευάστηκαν μέσα σε έναν χρόνο τρία νέα υπόστεγα, ενώ το 2026 προστέθηκαν εγκαταστάσεις που φαίνεται να προορίζονται για επικοινωνίες και διαμονή.

Παρόμοιες εργασίες καταγράφονται και σε άλλες βάσεις, όπως την Al-Jufra που έχουν ανακαινιστεί υπόστεγα και έχουν δημιουργηθεί νέες μικρότερες εγκαταστάσεις, περιφράξεις και υποδομές υποστήριξης. Στην βάση Ghardabiya έχουν γίνει εργασίες στον διάδρομο προσγείωσης και ενίσχυση της περιμέτρου. Στην Brak Al-Shati κατασκευάστηκε ένα νέο υπόστεγο και δύο κτίρια που εκτιμάται ότι χρησιμοποιούνται για τη συντήρηση αεροσκαφών.

Την ίδια ώρα, αυξάνεται και το ρωσικό προσωπικό στις βάσεις. Για παράδειγμα, στην Brak Al-Shati, ο αριθμός των Ρώσων φέρεται να αυξήθηκε από περίπου 300 σε 450 άτομα από τον Δεκέμβριο του 2024, ενώ στην Tamanhint έχουν καταγραφεί έργα που περιλαμβάνουν νέες εγκαταστάσεις διαμονής και βελτιώσεις στη σύνδεση του διαδρόμου με τα υπόστεγα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει η Maaten Al-Sarra, κοντά στα σύνορα με το Τσαντ και το Σουδάν. Η θέση της μπορεί να προσφέρει στη Ρωσία καλύτερη πρόσβαση προς το Σαχέλ και να διευκολύνει τη μετακίνηση προσωπικού και εξοπλισμού στην περιοχή. Αμερικανικές αναλύσεις εκτιμούν ότι η συνολική ανάπτυξη των βάσεων ενισχύει το ρωσικό στρατιωτικό αποτύπωμα στη Βόρεια Αφρική και δημιουργεί ένα δίκτυο που μπορεί να υποστηρίξει ευρύτερες επιχειρήσεις στην περιοχή.

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