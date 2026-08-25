Τι δείχνει για σένα αν μαζεύεις την καρέκλα και το πιάτο σου όταν σηκώνεσαι από το τραπέζι: Η απάντηση των ψυχολόγων

Μπορεί να μοιάζει με μια ασήμαντη κίνηση, όμως οι ψυχολόγοι συνδέουν το να βάζουμε την καρέκλα στη θέση της με την ενσυναίσθηση, την αυτοπειθαρχία και τον σεβασμό προς τους γύρω μας.

Αν και εκ πρώτης όψεως μπορεί να φαίνεται σαν μια απλή συνήθεια, το να βάζει κανείς την καρέκλα μέσα στο κενό του τραπεζιού, μπορεί να αποκαλύψει πολλά περισσότερα για κάποιον από όσα νομίζουμε.

Σύμφωνα με τους ψυχολόγους, η συγκεκριμένη κίνηση, μεταδίδει ένα αίσθημα πλήρους ενσυναίσθησης και κοινωνικής υπευθυνότητας απέναντι στο περιβάλλον.

Μια συνήθεια που αποκτάται από την παιδική ηλικία

Αυτή η μικρή κίνηση έχει να κάνει σε μεγάλο βαθμό με την αγωγή που έχει λάβει ο καθένας από μικρός. Είναι πολύ σημαντικό να διδάσκουμε από την παιδική ηλικία ότι κάθε πράξη έχει αντίκτυπο στον κοινόχρηστο χώρο. Έτσι, μικρές συνήθειες, όπως το να μαζεύουμε τα πράγματά μας μετά το διάβασμα ή το παιχνίδι, οι οποίες ενσωματώνονται από τότε που είμαστε παιδιά, θέτουν τις βάσεις ώστε στο μέλλον να γίνουμε πολίτες με υψηλό βαθμό κοινωνικής ευαισθησίας.

Αν συνηθίζεις να μαζεύεις τα πιάτα μετά το φαγητό ή καθαρίζεις αυτόματα τα ψίχουλα που πέφτουν στο τραπεζομάντιλο, αυτό έχει επίσης σε μεγάλο βαθμό να κάνει με τις συνήθειες και τις συμπεριφορές που έμαθες από παιδί. Τα πρόσωπα με τα οποία αναπτύξαμε δεσμό κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου διαδραματίζουν καθοριστικό ρόλο στον τρόπο με τον οποίο σχετιζόμαστε με το περιβάλλον και αποκτούμε βασικούς κανόνες κοινωνικής συνύπαρξης.

Αυτοπειθαρχία και ενσυναίσθηση

Ορισμένες ακόμη πράξεις που αποδεικνύουν μεγάλη αυτοπειθαρχία και, κυρίως, σεβασμό προς τους ανθρώπους του άμεσου περιβάλλοντός μας είναι:

Να παραχωρείς τη θέση σου στα μέσα μαζικής μεταφοράς σε ηλικιωμένους ή εγκύους. Να βοηθάς τον σερβιτόρο να στοιβάξει και να μαζέψει τα πιάτα, διευκολύνοντας έτσι τη δουλειά του. Να κρατάς την πόρτα ενώ κοιτάζεις διακριτικά προς τα πίσω σε δημόσιους χώρους, σε περίπτωση που έρχεται κάποιος. Να μην φωνάζεις ή να μην ακούς δυνατά μουσική σε δημόσιους χώρους (και ακόμη περισσότερο αν κάποιος διαβάζει δίπλα σου). Να αφήνεις να περάσει μπροστά σου στο σούπερ μάρκετ το άτομο που θέλει απλώς να αγοράσει ένα καρβέλι ψωμί, στην περίπτωση που έχεις πολλά ψώνια.

Όλες αυτές είναι απλές πράξεις, αλλά αν τις κάνεις, αποδεικνύουν ότι διαθέτεις υψηλό βαθμό ενσυναίσθησης και κοινωνικής ευαισθησίας απέναντι στους ανθρώπους του περιβάλλοντός σου.

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