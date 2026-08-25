Πάνω από 30.000 κενές θέσεις εργασίας: Μια γυναίκα μιλά για την ζωή πίσω από το τιμόνι

Η Ισπανία αντιμετωπίζει σοβαρή έλλειψη οδηγών φορτηγών, με περισσότερες από 30.000 κενές θέσεις στον κλάδο, την ώρα που μόλις το 3% των επαγγελματιών είναι κάτω των 25 ετών.

Περισσότερες από 30.000 θέσεις εργασίας παραμένουν κενές στον κλάδο των μεταφορών στην Ισπανία, καθώς η έλλειψη νέων επαγγελματιών δημιουργεί πρόβλημα στη λεγόμενη διαδοχή των οδηγών φορτηγών.

Οι περισσότεροι εργαζόμενοι στον κλάδο είναι άνω των 55 ετών, ενώ μόλις το 3% είναι κάτω των 25. Παράλληλα, το επάγγελμα εξακολουθεί να κυριαρχείται από άνδρες.

Μία από τις εξαιρέσεις είναι η Μιριάμ, γνωστή στα social media ως @lachicacamionera. Η ίδια μετακόμισε από την Αργεντινή στην Ισπανία και εργάζεται ως διεθνής οδηγός, μεταφέροντας εμπορεύματα σε διάφορες ευρωπαϊκές χώρες.

22 έως 24 ημέρες στον δρόμο

Η Μιριάμ μοιράζεται στα social media την καθημερινότητά της μέσα από την καμπίνα του φορτηγού. Η δουλειά μπορεί να την κρατήσει 22 έως 24 ημέρες μακριά από το σπίτι, ενώ σε περιόδους χαμηλής δραστηριότητας έχει μόλις τρεις ή τέσσερις ημέρες για ξεκούραση. Για να αξιοποιεί όσο καλύτερα γίνεται τον περιορισμένο χρόνο της, οργανώνει τα πάντα πριν επιστρέψει σπίτι, ακόμη και τα ψώνια τα κάνει προκαταβολικά, ώστε να έχει έτοιμα όσα χρειάζεται για το επόμενο ταξίδι.

Πριν ξεκινήσει ένα νέο δρομολόγιο, ετοιμάζει έως και 40 μερίδες φαγητού, τις οποίες διατηρεί στην κατάψυξη του φορτηγού. Με αυτόν τον τρόπο αποφεύγει να μαγειρεύει κατά τη διάρκεια του ταξιδιού ή να θυσιάζει τον χρόνο ξεκούρασής της.

Στα βίντεό της δείχνει επίσης τις λιγότερο γνωστές πλευρές της δουλειάς, από την καθαριότητα της καμπίνας και την κίνηση στους δρόμους μέχρι την εύρεση κατάλληλου χώρου για ντους.

Το αγγλικό είναι απαραίτητο

Η Μιριάμ συμβουλεύει όσους σκέφτονται να ακολουθήσουν το επάγγελμα να μάθουν αγγλικά, καθώς αποτελούν την κοινή γλώσσα στις χώρες από τις οποίες περνά, από την Πολωνία μέχρι την Ιταλία.

Παρά τις δυσκολίες που αντιμετώπισε στην αρχή, πλέον δηλώνει ότι απολαμβάνει τη δουλειά της και συνεχίζει να αποκτά νέες εμπειρίες. Η ιστορία της αποτελεί παράλληλα ένα παράδειγμα για γυναίκες που θέλουν να μπουν σε έναν μέχρι σήμερα ανδροκρατούμενο κλάδο.

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