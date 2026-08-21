Άφησε την πόλη της το 1994 και από τότε ζει σε ένα σπίτι από λάσπη: Η απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης που ζει χωρίς ρεύμα και νερό
Η Έμμα Όρμπαχ είναι απόφοιτος του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, όμως η ζωή που επέλεξε απέχει πολύ από εκείνη που θα περίμενε κανείς από μια γυναίκα με το συγκεκριμένο ακαδημαϊκό υπόβαθρο.
Από το 1999 ζει στην Ουαλία, σε ένα σπίτι που έχτισε με τα ίδια της τα χέρια από λάσπη, άχυρο και κοπριά. Δεν έχει ηλεκτρικό ρεύμα ή τρεχούμενο νερό, καλλιεργεί τα δικά της τρόφιμα, φροντίζει ζώα και περπατά μέχρι ένα κοντινό ρυάκι για να προμηθευτεί νερό.
Η επιλογή της δεν έγινε επειδή δεν είχε άλλες δυνατότητες, αφού ήταν προφανές πως είχε μπροστά της όλες τις ευκαιρίες που θα μπορούσε να προσφέρει μια σπουδαία πανεπιστημιακή εκπαίδευση.
Η ζωή που επέλεξε αντί για τον καταναλωτισμό
Η αλλαγή ξεκίνησε το 1994, όταν η ίδια και ο τότε σύζυγός της αγόρασαν μια απομονωμένη έκταση στη δυτική Ουαλία. Εκεί άρχισαν να καλλιεργούν τη γη και να γνωρίζουν ανθρώπους που μοιράζονταν το ίδιο ενδιαφέρον για μια πιο απλή ζωή, μακριά από τον καταναλωτισμό και πιο κοντά στη φύση.
Μετά το διαζύγιό της, η Όρμπαχ δεν επέστρεψε στην πόλη, αλλά αποφάσισε να μείνει στην περιοχή και να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τον δεσμό της με τη φύση.
Πέντε χρόνια μετά την εγκατάστασή της, κατασκεύασε το σπίτι όπου εξακολουθεί να ζει μέχρι σήμερα. Για την Όρμπαχ, η επιλογή αυτή δεν αποτελεί στέρηση, αλλά έναν διαφορετικό τρόπο ζωής, βασισμένο στην απλότητα, την αυτονομία και την επαφή με το φυσικό περιβάλλον.
- Απολύθηκε στα 58 του και η εταιρεία κατέρρευσε: Ζητούσαν την επιστροφή του όμως εκείνος διασκέδαζε με την κατάσταση
- Γυναίκα κόβει το αλκοόλ και το πρόσωπό της αλλάζει μέσα σε ενάμιση χρόνο: «Είναι ένας φαύλος κύκλος»
- 16χρονος ζει μέσα σε μια λίμνη εδώ και 5 χρόνια: Νιώθει το δέρμα του να καίει και κανείς δεν βρίσκει λύση