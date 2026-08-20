Απολύθηκε στα 58 του και η εταιρεία κατέρρευσε: Ζητούσαν την επιστροφή του όμως εκείνος διασκέδαζε με την κατάσταση

Η απόφαση να απολυθεί ένας έμπειρος εργαζόμενος εξελίχθηκε σε εφιάλτη για μια πολυεθνική, όταν μέλη της ομάδας του παραιτήθηκαν σε ένδειξη διαμαρτυρίας και η παραγωγικότητα του τμήματος κατέρρευσε.

Μια Αμερικανική πολυεθνική αποφάσισε να συμπεριλάβει έναν 58χρονο εργαζόμενο σε πρόγραμμα μαζικών απολύσεων, παρά το γεγονός ότι εργαζόταν στην εταιρεία για σχεδόν μία δεκαετία και είχε αλλάξει σημαντικά τον τρόπο λειτουργίας του τμήματός του, έχοντας δημιουργήσει νέες διαδικασίες, απλοποιήσει τη ροή εργασιών και αυτοματοποιήσει καθήκοντα που προηγουμένως απαιτούσαν περισσότερους υπαλλήλους.

Η διοίκηση, ωστόσο, θεώρησε ότι επειδή πλησίαζε την ηλικία συνταξιοδότησης, ήταν προτιμότερο να αποχωρήσει, μια απόφαση που όμως αποδείχθηκε καταστροφική. Μετά την αποχώρησή του, αρκετοί συνάδελφοί του παραιτήθηκαν σε ένδειξη συμπαράστασης, με αποτέλεσμα μέσα σε λίγες εβδομάδες το τμήμα να έχει μείνει σχεδόν άδειο.

Η εταιρεία προσπάθησε να καλύψει τα κενά με νέες προσλήψεις, όμως οι καινούργιοι εργαζόμενοι δεν κατάφεραν να κατανοήσουν τη μεθοδολογία που είχε δημιουργήσει ο 58χρονος και η παραγωγικότητα του τμήματος κατέρρευσε.

Η εταιρεία κατάλαβε το λάθος

Τέσσερις μήνες αργότερα, το τμήμα ανθρώπινου δυναμικού επικοινώνησε ξανά μαζί του, ζητώντας του να επιστρέψει, όμως αρχική πρόταση ήταν τόσο χαμηλή που ο ίδιος την απέρριψε αμέσως. Ανέφερε πως μετά από τόσα χρόνια δεν γίνεται να του προσφέρουν κάτι τέτοιο και να περιμένουν πως θα δεχτεί.

Η εταιρεία επανήλθε, υποσχόμενη τελικά ότι θα του έδινε «ό,τι ζητούσε» προκειμένου να τον πάρει πίσω εκείνος, όμως, αποφάσισε να μην επιστρέψει. Όπως εξήγησε, προτίμησε να απολαύσει λίγο την κατάσταση και να δει μέχρι πού ήταν διατεθειμένη να φτάσει η εταιρεία για να διορθώσει το λάθος της.

Τελικά όμως δεν επέστρεψε ποτέ. Η ιστορία αποτελεί χαρακτηριστικό παράδειγμα του πόσο εύκολα μια εταιρεία μπορεί να υποτιμήσει την εμπειρία και την άτυπη τεχνογνωσία ενός εργαζομένου και να αντιληφθεί την πραγματική αξία του μόνο όταν εκείνος φύγει.

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