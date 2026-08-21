Συμπτώματα Ιού Δυτικού Νείλου: Πώς θα καταλάβετε αν έχετε μολυνθεί - Τι να κάνετε επιτόπου

Ιός Δυτικού Νείλου: Συμπτώματα, νευρολογικά προειδοποιητικά σημάδια και πότε να πάτε στο νοσοκομείο.

Οι περισσότεροι που έχουν μολυνθεί με τον ιό του Δυτικού Νείλου δεν αρρωσταίνουν ποτέ. Αλλά όταν εμφανιστούν συμπτώματα, η γνώση της διαφοράς μεταξύ του ήπιας και σπάνιας νευρολογικής μορφής νόσου είναι σημαντική.

Η ήπια νόσος συνήθως απαιτεί απλή ξεκούραση, ενυδάτωση και παρακολούθηση. Αλλά η σύγχυση, η δυσκαμψία του αυχένα, οι τρόμοι και τυχόν νέα μυϊκή αδυναμία, χρήζουν επείγουσας ιατρικής φροντίδας.

Διαβάστε τη συνέχεια στο newsbomb.gr