Η Χαμάς δημοσίευσε νέο βίντεο του Σινουάρ που τραβήχτηκε λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του

Τα πλάνα φέρεται να τραβήχτηκαν στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024

Οι Ταξιαρχίες αλ-Κασάμ, η ένοπλη πτέρυγα της Χαμάς, έδωσε σήμερα στη δημοσιότητα ένα άγνωστο, μέχρι σήμερα, βίντεο του πρώην ηγέτη της οργάνωσης, Γιαχία Σινουάρ, με αφορμή την επέτειο συμπλήρωσης τριών χρόνων από την εισβολή στο νότιο Ισραήλ.

Τα πλάνα φέρεται να τραβήχτηκαν στην περιοχή Τελ αλ-Σουλτάν της Ράφα, όπου βρισκόταν ο Σινουάρ, λίγες ημέρες πριν από τον θάνατό του τον Οκτώβριο του 2024.

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