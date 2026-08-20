Νέα αναστάτωση στο Παλάτι: Επιστροφή-έκπληξη από Χάρι και Μέγκαν

Έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη Βρετανία, ο Χάρι και η Μέγκαν ετοιμάζονται, σύμφωνα με δημοσιεύματα, να επιστρέψουν στη χώρα.

Ο πρίγκιπας Χάρι και η Μέγκαν Μαρκλ φέρονται να σχεδιάζουν την επιστροφή και εγκατάστασή τους στη Βρετανία, έξι χρόνια μετά την αποχώρησή τους από τη χώρα και τη μετακόμισή τους στις ΗΠΑ.

Σύμφωνα με βρετανικά δημοσιεύματα, το ζευγάρι αναμένεται να φύγει από τις ΗΠΑ έως το τέλος του μήνα και να εγκατασταθεί σε ιδιωτική κατοικία εκτός Λονδίνου. Τα παιδιά τους, ο 7χρονος Άρτσι και η 5χρονη Λίλιμπετ, φέρονται μάλιστα να έχουν ήδη εγγραφεί σε βρετανικό σχολείο για τη νέα σχολική χρονιά.

Παρότι ο βασιλιάς Κάρολος φέρεται να βλέπει θετικά την προοπτική να βρίσκεται ξανά κοντά στα εγγόνια του, ο Χάρι και η Μέγκαν δεν αναμένεται να επιστρέψουν στα επίσημα βασιλικά καθήκοντα.

Νέα δεδομένα για Χάρι και Γουίλιαμ

Η εξέλιξη αποκτά ιδιαίτερο ενδιαφέρον λόγω της εδώ και χρόνια τεταμένης σχέσης του Χάρι με τον αδελφό του, πρίγκιπα Γουίλιαμ.

Βασιλικοί σχολιαστές εκτιμούν ότι η επιστροφή μπορεί να δημιουργήσει νέες εντάσεις, με τον Ρίτσαρντ Φιτζγουίλιαμς να κάνει λόγο ακόμη και για κρίση για τη μοναρχία. Άλλοι σχολιαστές υποστηρίζουν ότι η παρουσία του Χάρι στη Βρετανία θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια βαθύτερη επαναπροσέγγιση με τον Κάρολο, αλλά ταυτόχρονα να δυσκολέψει τον Γουίλιαμ να αποφύγει μια πιθανή συμφιλίωση με τον αδελφό του.

Ο βασιλικός δημοσιογράφος Τομ Σάικς χαρακτήρισε την επιστροφή τεράστιο χαστούκι για τον Γουίλιαμ, υποστηρίζοντας ότι δημιουργεί επιπλέον προκλήσεις ενόψει της μελλοντικής διαδοχής.

Από την άλλη, η βασιλική σχολιάστρια Τζένι Μποντ έδωσε μια διαφορετική ερμηνεία, εκτιμώντας ότι η Μέγκαν μπορεί να βλέπει τη μετακόμιση ως «θυσία για το καλό της οικογένειας», καθώς τα παιδιά τους ενδέχεται να αποτελούν σημαντικό παράγοντα στην απόφαση.

Έτσι, η φερόμενη επιστροφή των Σάσεξ δεν σημαίνει επιστροφή στα βασιλικά καθήκοντα, αλλά φέρνει ξανά το ζευγάρι πολύ κοντά στο επίκεντρο της βρετανικής βασιλικής οικογένειας.

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