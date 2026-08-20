Ο Μπρούκλιν Μπέκαμ καλύπτει τατουάζ που είχε αφιερώσει στην μητέρα του Βικτώρια: Νέα εξέλιξη στην οικογενειακή κόντρα

Ενώ η ρήξη του Μπρούκλιν Beckham με την οικογένειά του συνεχίζει να απασχολεί τα social media, μια νέα λεπτομέρεια στην εμφάνισή του τράβηξε την προσοχή

Ένα από τα πιο χαρακτηριστικά τατουάζ του Μπρούκλιν Μπέκαμ, αφιερωμένο στη μητέρα του Βικτώρια Μπέκαμ, φαίνεται να έχει καλυφθεί, σύμφωνα με πρόσφατες φωτογραφίες που δημοσιεύτηκαν εν μέσω της οικογενειακής του ρήξης.

Ο 26χρονος είχε κάνει το συγκεκριμένο τατουάζ, με τη φράση «mama’s boy», στο αριστερό μέρος του στήθους του όταν ήταν 18 ετών. Σε νέα φωτογραφία του χωρίς μπλούζα, ωστόσο, το συγκεκριμένο σχέδιο δεν φαίνεται πλέον και στη θέση του διακρίνεται ένα σχέδιο με λουλούδια.

Η αλλαγή έρχεται σε μια περίοδο έντονης έντασης ανάμεσα στον Μπρούκλιν και την οικογένειά του.

Η δημόσια ρήξη με την οικογένεια Μπέκαμ

Ο Μπρούκλιν είχε προηγουμένως κατηγορήσει δημόσια τους γονείς του, Ντέιβιντ και Βικτώρια, ότι προσπάθησαν να επηρεάσουν τη σχέση του με τη σύζυγό του, Νίκολα Πετζ, την οποία παντρεύτηκε το 2022.

Σε ανάρτησή του είχε υποστηρίξει ότι οι γονείς του έλεγχαν τη ζωή του και ξεκαθάρισε πως δεν επιθυμεί να συμφιλιωθεί με την οικογένειά του, ενώ από την πλευρά τους, οι Ντέιβιντ και Βικτώρια έχουν αποφύγει να απαντήσουν δημόσια στις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Ο μικρότερος αδελφός του, Κρουζ, είχε επίσης αναφερθεί στην οικογενειακή ένταση, υποστηρίζοντας ότι ο ίδιος και οι γονείς του είχαν ξυπνήσει μια μέρα και διαπίστωσαν ότι ο Μπρούκλιν τους είχε μπλοκάρει.

Το αν το νέο σχέδιο αποτελεί πράγματι σκόπιμη κάλυψη του παλιού tattoo δεν έχει επιβεβαιωθεί, όμως η αλλαγή έχει ήδη προκαλέσει νέο κύκλο συζητήσεων γύρω από τη σχέση του Μπρούκλιν με την οικογένειά του.

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