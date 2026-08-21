Χάιντι Κλουμ: Πόζαρε topless και έκανε τους fans να παραμιλούν

Η Χάιντι Κλουμ ποζάρει topless στα 53 της και μιλά ανοιχτά για την αγάπη προς το σώμα της και την αυτοπεποίθηση.

Η Χάιντι Κλουμ δεν έχει κανέναν λόγο να απολογείται για το σώμα της – και αυτό ακριβώς φαίνεται να είναι το μήνυμα πίσω από τη νέα της φωτογραφία.

Το 53χρονο μοντέλο απολαμβάνει τις τελευταίες εβδομάδες τις διακοπές της μαζί με τον σύζυγό της, Τομ Κάουλιτς, μακριά από τις επαγγελματικές της υποχρεώσεις και τα γυρίσματα του «Project Runway». Από την τροπική απόδρασή της, η Χάιντι μοιράστηκε με τους followers της ένα στιγμιότυπο που τράβηξε αμέσως την προσοχή.

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