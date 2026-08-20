Νεκρή 30χρονη ποπ τραγουδίστρια: Οι αναφορές για «ατύχημα» στο σπίτι και η εγκεφαλική αιμορραγία

Σε ηλικία 30 ετών έχασε την ζωή της η 30χρονη τραγουδίστρια της ποπ Βανέσα Μπλάνκα, η οποία βρεθηκε νεκρή μετά από «ατύχημα» στο σπίτι της.

H τραγουδίστρια Vanessa Blanca, γνωστή από τη συμμετοχή της στο ποπ συγκρότημα Sugarpop, βρέθηκε νεκρή σε ηλικία 30 ετών έπειτα από ένα τραγικό ατύχημα στο σπίτι της στη Μανίλα, όπως μετέδωσε η Daily Mirror.

Σύμφωνα με το δημοσίευμα, η Blanca έπεσε στο μπάνιο του διαμερίσματός της ενώ άλλαζε ρούχα και χτύπησε σοβαρά στο κεφάλι. Από την πτώση υπέστη εγκεφαλική αιμορραγία και μεταφέρθηκε εσπευσμένα σε νοσοκομείο.

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