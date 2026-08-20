Η Νικόλ Κίντμαν μάς θύμισε τα ‘90s - Το μπλε μπικίνι που φόρεσε στην Ισλανδία

Η Νικόλ Κίντμαν φόρεσε μπλε μπικίνι στις διακοπές της στην Ισλανδία και οι μπούκλες της θύμισαν στους fans τη σταρ των ’90s.

Η Νικόλ Κίντμαν ξέρει καλά πώς να τραβά τα βλέμματα, ακόμη και όταν απλώς απολαμβάνει μερικές στιγμές χαλάρωσης στις διακοπές της. Η 59χρονη ηθοποιός ταξίδεψε στην Ισλανδία μαζί με την οικογένεια και τους φίλους της και μοιράστηκε με τους εκατομμύρια followers της μερικές από τις πιο όμορφες στιγμές του ταξιδιού.

Ανάμεσα στις φωτογραφίες που δημοσίευσε στο Instagram, μία εμφάνιση ήταν αρκετή για να κάνει τους θαυμαστές της να επιστρέψουν νοσταλγικά σε μια άλλη εποχή. Η Νικόλ Κίντμαν πόζαρε μέσα σε ένα υδρομασάζ, πάνω σε ένα πολυτελές γιοτ, φορώντας ένα μικροσκοπικό μπλε μπικίνι και απολαμβάνοντας τη θέα στον ωκεανό.

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