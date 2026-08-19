Άγριος καβγάς σε πανηγύρι στο Αντίρριο: Θαμώνες έπαιξαν μουσικές... καρεκλιές (vid)

Το πανηγύρι στο Αντίρριο διακόπηκε από έναν άγριο καβγά που εξελίχθηκε σε συμπλοκή μπροστά στα μάτια των υπόλοιπων θαμώνων.

Ένα πανηγύρι στο Αντίρριο εξελίχθηκε σε άγριο καβγά, όταν μια διαφωνία ανάμεσα σε δύο παρέες πήρε απρόβλεπτη τροπή.

Όλα συνέβησαν ενώ η γιορτή βρισκόταν σε πλήρη εξέλιξη, με μουσική και κόσμο να διασκεδάζει. Ξαφνικά, η ατμόσφαιρα άλλαξε και η ένταση μεταφέρθηκε ανάμεσα στα τραπέζια.

Από τη διασκέδαση στις καρεκλιές

Σύμφωνα με το npress.gr, η αρχική αντιπαράθεση εξελίχθηκε γρήγορα σε συμπλοκή. Τραπέζια και καρέκλες άρχισαν να εκτοξεύονται, ενώ στο σημείο επικράτησε πανικός.

Οι υπόλοιποι παρευρισκόμενοι προσπάθησαν να απομακρυνθούν από το σημείο, καθώς κανείς δεν μπορούσε να προβλέψει πώς θα εξελισσόταν η κατάσταση.

Το περιστατικό καταγράφηκε σε βίντεο, στο οποίο φαίνεται η ένταση που επικράτησε στον χώρο του πανηγυριού, με τις εικόνες να κάνουν τον γύρο των social media.

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