«Μπλόκο» στα πλοία λόγω των ανέμων: Απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο – Τι ισχύει στον Πειραιά

Ανατροπές στα ακτοπλοϊκά δρομολόγια εν μέσω της μεγάλης εξόδου του Δεκαπενταύγουστου.

Μετ’ εμποδίων πραγματοποιείται η μεγάλη έξοδος του Δεκαπενταύγουστου, καθώς οι θυελλώδεις άνεμοι που σαρώνουν το Αιγαίο προκαλούν σοβαρά προβλήματα στις ακτοπλοϊκές συγκοινωνίες, με το απαγορευτικό απόπλου να βρίσκεται σε ισχύ από τη Ραφήνα και το Λαύριο.

Οι επιβάτες που είχαν προγραμματίσει να ταξιδέψουν από τα δύο λιμάνια της Αττικής θα χρειαστεί να περιμένουν, καθώς τα πλοία παραμένουν δεμένα λόγω των ιδιαίτερα ισχυρών ανέμων. Στο Αιγαίο οι άνεμοι φτάνουν τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, δημιουργώντας δύσκολες συνθήκες για τη ναυσιπλοΐα.

Απαγορευτικό σε Ραφήνα και Λαύριο – Ακυρώσεις και στον Πειραιά

Η εικόνα είναι διαφορετική στον Πειραιά, όπου τα δρομολόγια πραγματοποιούνται μέχρι νεοτέρας κατά την κρίση και με ευθύνη των πλοιάρχων. Ωστόσο, οι θυελλώδεις άνεμοι έχουν ήδη προκαλέσει ακυρώσεις και από το μεγαλύτερο λιμάνι της χώρας.

Το «Blue Star Paros», που ήταν προγραμματισμένο να αναχωρήσει στις 07:30 για Σύρο, Τήνο και Μύκονο, δεν θα πραγματοποιήσει το δρομολόγιό του λόγω των καιρικών συνθηκών. Παράλληλα, δεν θα εκτελεστεί και το δρομολόγιο του «Super Speed 4» με προορισμό την Πάρο, τη Νάξο και το Κουφονήσι.

Ορισμένα άλλα δρομολόγια από τον Πειραιά αναμένεται να πραγματοποιηθούν, όμως ενδέχεται να υπάρξουν αλλαγές στις προσεγγίσεις και στους κατάπλους, καθώς σε ορισμένα νησιά οι συνθήκες δεν επιτρέπουν την ασφαλή προσέγγιση των πλοίων.

Η κατάσταση παραμένει δυναμική και οι αποφάσεις λαμβάνονται ανάλογα με την εξέλιξη των ανέμων. Για τον λόγο αυτό, οι ταξιδιώτες που έχουν εισιτήριο για σήμερα καλό είναι να επικοινωνήσουν με την ακτοπλοϊκή εταιρεία ή το λιμεναρχείο πριν μεταβούν στο λιμάνι.

Η κακοκαιρία πλήττει τη μεγάλη έξοδο ακριβώς στην κορύφωσή της, καθώς χιλιάδες ταξιδιώτες είχαν προγραμματίσει να αναχωρήσουν για τα νησιά ενόψει του Δεκαπενταύγουστου.

Μόνο την Πέμπτη 13 Αυγούστου, από τον Πειραιά πραγματοποιήθηκαν 24 αναχωρήσεις με 23.665 επιβάτες, ενώ προς τον Αργοσαρωνικό έγιναν 55 δρομολόγια με 8.589 επιβάτες. Από τη Ραφήνα πραγματοποιήθηκαν 15 δρομολόγια με 7.267 επιβάτες και από το Λαύριο 8 δρομολόγια με 2.754 επιβάτες.

Οι άνεμοι σήμερα θα πνέουν βόρειοι βορειοανατολικοί, φτάνοντας στο Αιγαίο τα 8 και τοπικά τα 9 μποφόρ, ενώ στη νότια Εύβοια οι ριπές θα είναι επίσης ιδιαίτερα ισχυρές.

Το Σάββατο, ανήμερα του Δεκαπενταύγουστου, οι άνεμοι θα παραμείνουν ισχυροί, με ένταση έως 8 και πιθανώς πρόσκαιρα 9 μποφόρ στο Αιγαίο. Η ένταση αναμένεται να υποχωρήσει σταδιακά από την Κυριακή, όταν οι άνεμοι στο Αιγαίο θα φτάνουν τοπικά τα 7 μποφόρ.

Για όσους έχουν προγραμματίσει ταξίδι, το βασικό είναι ένα: μην θεωρήσετε δεδομένη την αναχώρηση μόνο και μόνο επειδή έχετε εισιτήριο. Οι συνθήκες αλλάζουν γρήγορα και οι ακτοπλοϊκές εταιρείες ενημερώνουν για πιθανές ακυρώσεις, καθυστερήσεις ή αλλαγές στα δρομολόγια.

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