Σας καλούν για διαφημίσεις ενώ έχετε γραφτεί στο Μητρώο 11; Πώς μπορείτε να διεκδικήσετε 10.000 ευρώ αποζημίωση

Πώς λειτουργεί το Μητρώο 11, τι ισχύει για τις εταιρείες που συνεχίζουν να σας καλούν και πώς μπορείτε να κινηθείτε νομικά για να διεκδικήσετε χρήματα.

Οι ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις εξακολουθούν να αποτελούν καθημερινή ενόχληση για χιλιάδες συνδρομητές, ακόμη και για ανθρώπους που έχουν δηλώσει ρητά ότι δεν επιθυμούν να δέχονται προωθητικά τηλεφωνήματα. Η νομοθεσία προβλέπει συγκεκριμένες υποχρεώσεις για τις εταιρείες, ενώ υπό προϋποθέσεις οι πολίτες μπορούν να διεκδικήσουν χρηματική ικανοποίηση για την παραβίαση των δικαιωμάτων τους.

Το ζήτημα επανήλθε στο προσκήνιο μέσα από τηλεοπτική συζήτηση στην εκπομπή «Μια χαρά παρέα» του OPEN, όπου ο δικηγόρος Βασίλης Σωτηρόπουλος εξήγησε τι μπορούν να κάνουν οι καταναλωτές όταν εξακολουθούν να δέχονται διαφημιστικές κλήσεις, παρά την εγγραφή τους στο σχετικό μητρώο. Το ποσό των 10.000 ευρώ προβλέπεται από τον νόμο ως ελάχιστη χρηματική ικανοποίηση για ηθική βλάβη σε περίπτωση παράβασης, αλλά δεν σημαίνει ότι κάθε τηλεφώνημα οδηγεί αυτομάτως σε αποζημίωση.

Τι είναι το Μητρώο 11

Το λεγόμενο Μητρώο του άρθρου 11 προβλέπεται από τον νόμο 3471/2006 και αφορά τους συνδρομητές που δεν επιθυμούν να δέχονται τηλεφωνικές κλήσεις για απευθείας εμπορική προώθηση προϊόντων ή υπηρεσιών και για διαφημιστικούς σκοπούς.

Όποιος θέλει να προστατευτεί μπορεί να απευθυνθεί στον πάροχο σταθερής ή κινητής τηλεφωνίας που χρησιμοποιεί και να ζητήσει την εγγραφή του στο μητρώο. Η καταχώριση γίνεται χωρίς χρέωση. Στη συνέχεια, οι εταιρείες που πραγματοποιούν διαφημιστικές καμπάνιες οφείλουν να λαμβάνουν υπόψη τις σχετικές δηλώσεις, σύμφωνα με τις υποχρεώσεις που προβλέπει η νομοθεσία.

Η εγγραφή, ωστόσο, δεν σημαίνει ότι αποκλείεται κάθε τηλεφωνική επικοινωνία από οποιονδήποτε οργανισμό. Το συγκεκριμένο πλαίσιο αφορά τις κλήσεις για εμπορικούς και διαφημιστικούς σκοπούς, ενώ η νομιμότητα μιας επικοινωνίας εξετάζεται με βάση τις περιστάσεις και τους κανόνες που εφαρμόζονται σε κάθε περίπτωση.

Πότε μπορείτε να διεκδικήσετε χρήματα

Εάν κάποιος έχει εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 11 και συνεχίζει να δέχεται διαφημιστικές κλήσεις, μπορεί να εξετάσει τις διαθέσιμες νομικές επιλογές. Μία από αυτές είναι η υποβολή καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα. Παράλληλα, μπορεί να απευθυνθεί σε δικηγόρο, προκειμένου να αξιολογηθεί αν υπάρχουν οι προϋποθέσεις για δικαστική διεκδίκηση αποζημίωσης.

Το άρθρο 14 του ίδιου νόμου προβλέπει ελάχιστη χρηματική ικανοποίηση 10.000 ευρώ για ηθική βλάβη από παράβαση των σχετικών διατάξεων, εκτός εάν ο ενάγων ζητήσει μικρότερο ποσό. Η εφαρμογή της ρύθμισης, όμως, προϋποθέτει ότι η υπόθεση εμπίπτει στο συγκεκριμένο νομικό πλαίσιο και ότι η παράβαση μπορεί να τεκμηριωθεί.

Αυτό σημαίνει ότι δεν αρκεί απλώς να έχει πραγματοποιηθεί μια ανεπιθύμητη κλήση. Χρειάζεται να εξεταστούν, μεταξύ άλλων, η εγγραφή του συνδρομητή στο μητρώο, ο χρόνος της κλήσης, ο διαφημιστικός της χαρακτήρας και τα διαθέσιμα αποδεικτικά στοιχεία.

Τι έχουν κρίνει τα δικαστήρια

Η απόφαση 564/2024 του Αρείου Πάγου έχει ιδιαίτερη σημασία για το συγκεκριμένο ζήτημα, καθώς έκρινε ότι η νομοθετική πρόβλεψη της ελάχιστης χρηματικής ικανοποίησης των 10.000 ευρώ δεν αντίκειται στο Σύνταγμα. Η υπόθεση αφορούσε προηγούμενη δικαστική διαμάχη για ανεπιθύμητες διαφημιστικές κλήσεις και την εφαρμογή της σχετικής νομοθεσίας.

Επιπλέον, τον Ιούλιο του 2026 δημοσιοποιήθηκε απόφαση του Μονομελούς Πρωτοδικείου Θεσσαλονίκης, με αριθμό 18995/2026, με την οποία επιδικάστηκε συνολικά ποσό 20.000 ευρώ σε καταναλωτή που είχε δεχθεί δύο διαφημιστικές κλήσεις από εταιρεία ενέργειας, παρότι είχε εγγραφεί στο Μητρώο του άρθρου 11.

Η συγκεκριμένη υπόθεση δείχνει πώς μπορεί να εφαρμοστεί η νομοθεσία στην πράξη. Δεν αποτελεί, ωστόσο, εγγύηση ότι κάθε παρόμοια αγωγή θα έχει την ίδια έκβαση, καθώς κάθε δικαστήριο αξιολογεί τα πραγματικά περιστατικά και τα στοιχεία που προσκομίζονται.

Ποια στοιχεία πρέπει να κρατήσετε

Όποιος σκέφτεται να προχωρήσει σε καταγγελία ή δικαστική διεκδίκηση είναι σημαντικό να συγκεντρώσει εγκαίρως τα διαθέσιμα στοιχεία. Η βεβαίωση εγγραφής στο Μητρώο του άρθρου 11 μπορεί να τεκμηριώσει ότι ο συνδρομητής είχε δηλώσει πως δεν επιθυμεί διαφημιστικές κλήσεις. Χρήσιμη είναι επίσης η καταγραφή των ημερομηνιών και των ωρών των τηλεφωνημάτων, καθώς και κάθε διαθέσιμο στοιχείο για τον αριθμό που κάλεσε και την εταιρεία που προωθούσε τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες της.

Ο ενδιαφερόμενος μπορεί να επικοινωνήσει με τον πάροχό του για να ενημερωθεί σχετικά με τα στοιχεία που είναι διαθέσιμα και τη διαδικασία χορήγησής τους. Η δυνατότητα καταγραφής ή παροχής αναλυτικών στοιχείων εξαρτάται από τα δεδομένα που τηρούνται και τους σχετικούς κανόνες. Στη συνέχεια, ένας δικηγόρος μπορεί να εξετάσει αν τα στοιχεία επαρκούν για να στηρίξουν μια αγωγή και ποια είναι η κατάλληλη διαδικασία.

Το σημαντικό είναι οι καταναλωτές να γνωρίζουν ότι έχουν τη δυνατότητα να δηλώσουν πως δεν επιθυμούν διαφημιστικές κλήσεις και να αναζητήσουν προστασία όταν θεωρούν ότι παραβιάζονται τα δικαιώματά τους. Η αποζημίωση των 10.000 ευρώ έχει συγκεκριμένη νομική βάση, αλλά η διεκδίκησή της απαιτεί αξιολόγηση της υπόθεσης και δεν καταβάλλεται αυτόματα.

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