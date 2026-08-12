41 αντλίες, 1.500 επισκευές και μια απίστευτη ιστορία: Οι γυναίκες που άλλαξαν ένα ολόκληρο σύστημα στην Ινδία

Τις θεώρησαν ακατάλληλες λόγω χαμηλού μορφωτικού επιπέδου, όμως έμαθαν τη δουλειά και από τις 41 αντλίες έφτασαν να συντηρούν πάνω από 1.500.

Σε χωριά του Γκουτζαράτ στην Ινδία, μια χαλασμένη χειροκίνητη αντλία νερού μπορούσε να αφήσει ολόκληρες οικογένειες χωρίς εύκολη πρόσβαση σε πόσιμο νερό. Οι επισκευές καθυστερούσαν για εβδομάδες ή ακόμη και μήνες, ενώ σε πολλές κοινότητες η αντλία ήταν η μοναδική διαθέσιμη πηγή νερού.

Κάποιοι κάτοικοι θέλησαν να αναλάβουν οι ίδιοι τη συντήρηση. Υπήρχε όμως ένα πρόβλημα: οι γυναίκες που προσφέρθηκαν να εκπαιδευτούν αποκλείστηκαν από το επίσημο πρόγραμμα επειδή δεν διέθεταν το απαιτούμενο μορφωτικό επίπεδο.

Τις απέκλεισαν από την εκπαίδευση και βρήκαν άλλη λύση

Τα μέλη της SEWA, της Ένωσης Αυτοαπασχολούμενων Γυναικών, πίστευαν ότι μπορούσαν να μάθουν τη δουλειά και να εξυπηρετήσουν πολύ πιο γρήγορα τις ανάγκες των χωριών τους.

Η επίσημη εκπαίδευση, όμως, δεν ήταν διαθέσιμη για εκείνες. Έτσι, η SEWA αναζήτησε διαφορετικό δρόμο και συνεργάστηκε με μια ΜΚΟ, η οποία ανέλαβε να εκπαιδεύσει την πρώτη ομάδα γυναικών ως τεχνικούς συντήρησης αντλιών.

Η εκπαίδευση ήταν πρακτική και τους έδωσε τη δυνατότητα να μάθουν μια δουλειά από την οποία είχαν αρχικά αποκλειστεί λόγω των τυπικών εκπαιδευτικών προϋποθέσεων. Το πρώτο εγχείρημα αφορούσε μόλις 41 χειροκίνητες αντλίες.

Οι δυσκολίες όμως δεν σταμάτησαν εκεί. Οι γυναίκες χρειάστηκε να αντιμετωπίσουν και την καχυποψία της τοπικής κοινωνίας. Αρκετοί κάτοικοι εξακολουθούσαν να εμπιστεύονται περισσότερο τους άνδρες μηχανικούς της αρμόδιας υπηρεσίας ύδρευσης.

Οι νέες τεχνικοί έπρεπε επομένως να αποδείξουν στην πράξη ότι μπορούσαν να κάνουν τη δουλειά.

Από τις 41 αντλίες στις περισσότερες από 1.500

Καθώς οι επισκευές ολοκληρώνονταν και οι αντλίες επέστρεφαν σε λειτουργία, η εμπιστοσύνη άρχισε να κάνει την εμφάνισή της. Η επιτυχία της πρώτης ομάδας οδήγησε στην επέκταση της πρωτοβουλίας και, σύμφωνα με τα στοιχεία που καταγράφηκαν από το Πρόγραμμα Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, οι γυναίκες είχαν φτάσει να συντηρούν περισσότερες από 1.500 χειροκίνητες αντλίες σε κοινότητες του Γκουτζαράτ.

Η διαφορά στους χρόνους επισκευής ήταν ακόμη πιο εντυπωσιακή. Οι επισκευές που προηγουμένως μπορούσαν να χρειάζονται έως και έξι εβδομάδες ολοκληρώνονταν πλέον ακόμη και μέσα σε δύο ημέρες.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, μάλιστα, τα παράπονα για χαλασμένες αντλίες παρέμεναν χωρίς αντιμετώπιση για έως και έξι μήνες. Οι δύο αριθμοί δεν αφορούν ακριβώς το ίδιο στάδιο της διαδικασίας, όμως δείχνουν το μέγεθος του προβλήματος που αντιμετώπιζαν οι κοινότητες.

Και δεν επρόκειτο απλώς για μια χαλασμένη συσκευή. Όταν μια αντλία αποτελούσε τη μοναδική διαθέσιμη πηγή πόσιμου νερού, η βλάβη της μπορούσε να επηρεάσει άμεσα την καθημερινότητα ολόκληρων οικογενειών.

Η ιστορία έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον επειδή δεν αφορά μια πρόσφατη πρωτοβουλία. Η συγκεκριμένη εμπειρία καταγράφηκε ως υπόθεση της SEWA από το 2002 και συμπεριλήφθηκε σε οδηγό του ΟΗΕ που δημοσιεύτηκε το 2006 για τη συμμετοχή των γυναικών στη διαχείριση του νερού.

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