Η γυναίκα που δέχτηκε τη δεύτερη σύζυγο του άντρα της: Ζουν στο ίδιο σπίτι και μεγαλώνουν 8 παιδιά

Η Cecilia παραδέχεται ότι πόνεσε όταν ο άντρας της πήρε δεύτερη σύζυγο, όμως σήμερα οι δύο γυναίκες ζουν κάτω από την ίδια στέγη και μεγαλώνουν μαζί τα παιδιά τους.

«Αγαπώ τον άντρα σου. Θα με δεχτείς ως δεύτερη σύζυγο;». Η ερώτηση ακούγεται σαν η αρχή ενός μεγάλου... τσαμπουκά. Για τη Cecilia, όμως, αποτέλεσε την αρχή μιας οικογενειακής ζωής που σήμερα δύσκολα χωρά στα συνηθισμένα καλούπια.

Η ίδια, ο σύζυγός της Takid Master και η δεύτερη σύζυγός του, Mariam, ζουν κάτω από την ίδια στέγη στην Κένυα και μεγαλώνουν μαζί 8 παιδιά. Και οι τρεις μίλησαν πρόσφατα στο BBC, εξηγώντας πώς κατάφεραν να μετατρέψουν μια κατάσταση που θα μπορούσε να οδηγήσει σε οριστική ρήξη σε μια οικογένεια που, όπως λένε, λειτουργεί κανονικά.

Η πρώτη σύζυγος ήταν έγκυος όταν μπήκε η δεύτερη στη ζωή τους

Η ιστορία, πάντως, δεν ξεκίνησε τόσο ήρεμα όσο παρουσιάζεται σήμερα. Όταν ο Takid αποφάσισε να παντρευτεί τη Mariam, η Cecilia κυοφορούσε το τέταρτο παιδί τους. Και το ακόμη πιο παράξενο είναι ότι την ίδια περίοδο η Mariam ήταν επίσης έγκυος από τον Takid, στο πρώτο της παιδί μαζί του.

«Θα έλεγα ψέματα αν έλεγα ότι δεν ένιωσα άσχημα. Είμαι άνθρωπος και ένιωσα άσχημα πολλές φορές. Ακόμη και σήμερα, μερικές φορές επανέρχεται», είχε παραδεχτεί η Cecilia.

Στην αρχή, όπως εξηγεί, δεν έβλεπε τη Mariam ως τη νέα σύζυγο του άντρα της, αλλά ως «μια τυχαία γυναίκα που είχε αφήσει έγκυο». Τα πράγματα άλλαξαν μετά τη γέννα.

«Μιλήσαμε με τους γονείς του και την οικογένειά του. Εγώ ήμουν τότε έγκυος στο τέταρτο παιδί μου και η Mariam στο πρώτο της, οπότε είχαμε πολλά προβλήματα εξαιτίας του Takid. Αλλά μετά τη γέννα τα βρήκαμε».

Η Cecilia, μητέρα πλέον πέντε παιδιών, λέει ότι με τον χρόνο κατάφερε να συμφιλιωθεί με την κατάσταση. «Τι μπορείς να κάνεις;» ήταν ουσιαστικά η στάση της, καθώς θεωρεί ότι το σημαντικό είναι πως ο Takid φροντίζει τα παιδιά τους.

Και όταν κάποτε ρωτήθηκε αν θα δεχόταν ακόμη και τρίτη σύζυγο, η απάντησή της ήταν αφοπλιστική: «Δεν με πειράζει. Το πέρασα κι εγώ, οπότε ας νιώσει και η άλλη γυναίκα πώς είναι να προστίθεται άλλη σύζυγος».

Δύο γυναίκες, ένα σπίτι και ένας άντρας που αλλάζει δωμάτιο

Ο Takid, 42 ετών σήμερα, παντρεύτηκε την Cecilia όταν ήταν μόλις 17 ετών. Πέντε χρόνια αργότερα παντρεύτηκε τη Mariam, με την οποία απέκτησε τρία παιδιά. Με την Cecilia έχει πέντε, με αποτέλεσμα η οικογένεια να αριθμεί συνολικά οκτώ παιδιά.

Οι δύο γυναίκες έχουν ξεχωριστά δωμάτια και ο Takid μοιράζει τον χρόνο του μεταξύ τους.

Και όμως, όταν κάποιος ακούσει την ιστορία τους, εύκολα θα φανταστεί ένα σπίτι γεμάτο εντάσεις και ανταγωνισμό. Οι ίδιοι επιμένουν ότι η πραγματικότητα είναι διαφορετική.

Μιλώντας στο BBC, ο Takid περιέγραψε την καθημερινότητά τους ως μια κανονική οικογενειακή ζωή. Πηγαίνουν όλοι μαζί σε εκδηλώσεις, μεγαλώνουν τα παιδιά και, όπως λέει, δεν υπάρχει το δράμα που ίσως φαντάζονται όσοι παρακολουθούν την ιστορία τους απ' έξω. «Ζούμε απλώς την κανονική μας ζωή σε ένα σπίτι», έχει πει χαρακτηριστικά.

Ο ίδιος εργάζεται ως εκπαιδευτής πολεμικών τεχνών και fitness coach, ενώ έχει και ρόλο προπονητή και στελέχους στην Kenya Federation Competition. Υποστηρίζει ότι οι πολεμικές τέχνες τον βοήθησαν να αποκτήσει τις αξίες που χρειάζεται για να κρατήσει ενωμένη μια τόσο ιδιαίτερη οικογένεια: αυτοέλεγχο, ταπεινότητα, ειλικρίνεια, επιμονή και πειθαρχία.

«Δεν είναι εύκολο», παραδέχεται. Και μάλιστα αποφεύγει να παρουσιάσει τον δικό του τρόπο ζωής ως πρότυπο για όλους. «Δεν συμβουλεύω τους νέους να υιοθετήσουν τον πολυγαμικό τρόπο ζωής μου. Δεν είναι εύκολο. Ας κάνουν αυτό που μπορούν να διαχειριστούν».

Η Mariam, από την πλευρά της, μπήκε σε μια οικογένεια που είχε ήδη δημιουργηθεί. Η σχέση της με την Cecilia θα μπορούσε να είχε εξελιχθεί εντελώς διαφορετικά, όμως τελικά οι δύο γυναίκες βρήκαν έναν τρόπο να συνυπάρχουν.

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