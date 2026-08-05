Η Βρετανία βιώνει πρωτοφανείς συνθήκες καύσωνα και ανομβρίας, με εμβληματικό μετεωρολογικό σταθμό του Λονδίνου να καταγράφει μηδενική βροχόπτωση για έναν ολόκληρο μήνα.

Ενώ οι καταστροφικές πυρκαγιές πλήττουν την ηπειρωτική Ευρώπη, το Ηνωμένο Βασίλειο δοκιμάζεται από αλλεπάλληλα κύματα καύσωνα. Η χώρα, που είναι ευρέως γνωστή για τον βροχερό και υγρό της καιρό, μετατράπηκε φέτος σε μια εξαιρετικά θερμή και άνυδρη περιοχή.

Το φετινό καλοκαίρι σημειώθηκαν διαδοχικά ρεκόρ θερμοκρασιών, με τον Μάιο να καταγράφει την υψηλότερη τιμή στα χρονικά (35,1°C στο Kew Gardens του Λονδίνου), ενώ ο Ιούλιος αποδείχθηκε ο πιο ξηρός μήνας από τότε που ξεκίνησαν οι επίσημες καταγραφές.

Μηδενική βροχόπτωση στο Kew Gardens για πρώτη φορά μετά το 1871

Στην Αγγλία, η συνολική βροχόπτωση του Ιουλίου έφτασε μόλις στο 7% των κανονικών επιπέδων, ενώ στις νότιες περιοχές άγγιξε μόλις το 1%.

Το πιο ανησυχητικό στοιχείο προέρχεται από τον ιστορικό μετεωρολογικό σταθμό του Kew Gardens στο Λονδίνο. Για πρώτη φορά στην ιστορία της λειτουργίας του, ο σταθμός δεν κατέγραψε ούτε ένα χιλιοστό βροχής καθ' όλη τη διάρκεια του ημερολογιακού μήνα.

There has been a weather station in Kew Gardens since 1871 a span of 155 years and counting. July 2026 was driest July in series, formerly July 1999 2.5mm and of all months with 0mm. A constant has been high variability, but we are seeing increased very dry July's.... (1/2)



[image or embed] — London & Southeast🔅 (@thesnowdreamer.bsky.social) 2 Αυγούστου 2026 στις 12:01 π.μ.

Οι τακτικές μετεωρολογικές παρατηρήσεις στο Kew ξεκίνησαν στα τέλη του 18ου αιώνα, ενώ το 1867 έγινε το κέντρο της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας (UK Met Office). Χαμηλά επίπεδα βροχόπτωσης είχαν σημειωθεί τον Ιούλιο του 1999 (2,5 mm) και τον Ιούλιο του 1921 (3,7 mm), αλλά ποτέ ξανά 0 mm.

Ανησυχητική τάση για το κλίμα

Η ανάλυση των μετεωρολογικών δεδομένων αποκαλύπτει μια σαφή αλλαγή στο κλίμα της περιοχής. Από τους έξι πιο ξηρούς Ιουλίους που έχουν καταγραφεί ιστορικά, οι πέντε έχουν σημειωθεί μετά το 1990.

Παρόμοιες μετρήσεις με μηδενική βροχόπτωση αναφέρθηκαν και από γειτονικούς μετεωρολογικούς σταθμούς, όπως αυτός στο Hogsmill, επιβεβαιώνοντας τη γενικευμένη λειψυδρία που πλήττει τη βρετανική πρωτεύουσα.