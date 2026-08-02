Η πιο βάναυση ταινία του 2026 κάνει πάταγο στο streaming: Στην κορυφή σε 56 χώρες (vid)

Μετά την επιτυχημένη πορεία του στις αίθουσες, το «Mortal Kombat 2» έκανε το ντεμπούτο του στο HBO Max, σκαρφαλώνοντας αμέσως στην πρώτη θέση τηλεθέασης σε 56 χώρες.

Φαίνεται ότι το χρονικό διάστημα ανάμεσα στην προβολή των ταινιών στις κινηματογραφικές αίθουσες και την είσοδό τους στις πλατφόρμες streaming γίνεται όλο και μικρότερο.

Μετά την πρόσφατη πρεμιέρα του «He-Man και οι Κυρίαρχοι του Σύμπαντος» στο Prime Video, τώρα έρχεται η σειρά του «Mortal Kombat 2» στο HBO Max. Σε αντίθεση με την ταινία του He-Man, η συνέχεια του φιλμ που βασίζεται στο δημοφιλές βιντεοπαιχνίδι σημείωσε σχετική εισπρακτική επιτυχία στο box office πριν φτάσει στις οικιακές οθόνες, όπου πλέον θριαμβεύει εκ νέου.

«Fatality» ΚΑΙ στην κορυφή του streaming

Όπως αναφέρει η ιστοσελίδα FlixPatrol, το «Mortal Kombat 2» αναδείχθηκε στην πρώτη επιλογή των συνδρομητών του HBO Max σε 56 χώρες, ξεπερνώντας άλλες πρόσφατες πρεμιέρες της πλατφόρμας, όπως «Η Μούμια» του Λιν Κρόνιν. Παράλληλα, προκάλεσε αλυσιδωτή αντίδραση, επαναφέροντας το πρώτο μέρος του 2021 στη δεύτερη θέση των προτιμήσεων.

Βασισμένο στη διάσημη σειρά παιχνιδιών πολεμικών τεχνών, το «Mortal Kombat 2» πραγματεύεται τη μετωπική σύγκρουση ανάμεσα στους πρωταθλητές της Γης και τους πολεμιστές του Εξωτερικού Κόσμου (Outworld): «Οι πρωταθλητές ενώνουν τις δυνάμεις τους με τον Τζόνι Κέιτζ σε μια βάναυση μάχη για να σταματήσουν τον Σάο Καν πριν καταστρέψει τη Γη», αναφέρει η επίσημη σύνοψη της ταινίας.

Το εντυπωσιακό καστ

Σε σκηνοθεσία του Σάιμον ΜακΚουόιντ, το «Mortal Kombat 2» διαθέτει ένα εντυπωσιακό καστ με επικεφαλής τον Καρλ Όρμπαν στον ρόλο του Τζόνι Κέιτζ.

Δίπλα του συμμετέχουν οι Λιούις Ταν, Τζέσικα ΜακΝάμι, Τζο Τασλίμ, Λούντι Λιν, Μεκάντ Μπρουκς, Τάτι Γκαμπριέλ, Ταντανόμπου Ασάνο, Αντελάιν Ρούντολφ και Χιρογιούκι Σανάντα .

Η ταινία συγκεντρώνει βαθμολογία 64% (ή 6,4) από τους κριτικούς σε πλατφόρμες όπως το Rotten Tomatoes και το IMDb, ενώ η αποδοχή από το κοινό είναι ακόμα υψηλότερη, φτάνοντας το 87%. Το «Mortal Kombat 2» είναι ήδη διαθέσιμο για προβολή στο HBO Max.