Το «Muppet Show» της θάλασσας: Τα ψάρια με τα παράξενα κεφάλια που κανείς δεν έχει δει ζωντανά

Οκτώ μόνο δείγματα σε μουσειακές συλλογές αποκάλυψαν ένα νέο γένος μικρών ψαριών που μοιάζουν με Μάπετ. Κανείς δεν έχει καταγράψει ποτέ ζωντανό τους είδος.

Μια απρόσμενη ανακάλυψη μέσα από παλιά μουσειακά δείγματα αποκάλυψε ένα νέο γένος ψαριών, το οποίο οι επιστήμονες ονόμασαν Australyichthys και του έδωσαν το παρατσούκλι «θαλάσσια Μάπετ» λόγω της ιδιαίτερης εμφάνισής τους.

Τα παράξενα αυτά πλάσματα ανήκουν στην οικογένεια των Συγναθίδων (Syngnathidae), στην οποία περιλαμβάνονται οι ιππόκαμποι και τα ψάρια-βελόνες, ωστόσο δεν αποτελούν είδη ιππόκαμπων.

Μόλις οκτώ δείγματα υπάρχουν σε όλο τον κόσμο

Τα συγκεκριμένα ψάρια είναι εξαιρετικά σπάνια, μέχρι σήμερα έχουν εντοπιστεί μόλις οκτώ δείγματα παγκοσμίως, τα οποία βρίσκονται σε μουσειακές συλλογές. Κανένα από αυτά τα είδη δεν έχει παρατηρηθεί ποτέ ζωντανό στο φυσικό του περιβάλλον, ενώ δεν υπάρχουν φωτογραφίες ή βίντεο που να δείχνουν πώς κινούνται ή συμπεριφέρονται στη θάλασσα. Τα δείγματα προέρχονται από βάθη περίπου 50 έως 124 μέτρων στις ακτές της νότιας Αυστραλίας και συλλέχθηκαν κυρίως από αλιευτικές τράτες ή εργασίες βυθοκόρησης.

Ο επικεφαλής συγγραφέας της μελέτης που δημοσιεύτηκε στο Journal Of Lost Species., Γκράχαμ Σορτ, εξήγησε ότι η χαρακτηριστική μορφολογία του κεφαλιού τους ήταν αυτή που οδήγησε στην ονομασία τους. «Μόλις δεις το κεφάλι, μεγάλο και θολωτό, με τους σαρκώδεις λοβούς στην πλάτη, δεν μπορείς να μην σκεφτείς το Muppet Show», ανέφερε.

Έτσι προέκυψαν οι ονομασίες των ειδών:

helmethead sea Muppet (Australyichthys aegis)

bullneck sea Muppet (Australyichthys minotaur)

paradoxical sea Muppet (Australyichthys paradoxus)

Οι αξονικές τομογραφίες αποκάλυψαν το μεγάλο μυστικό

Αρχικά, δύο από τα είδη είχαν ταξινομηθεί λανθασμένα ως μέλη του γένους των ιππόκαμπων. Οι επιστήμονες όμως αποφάσισαν να εξετάσουν τα δείγματα με αξονική τομογραφία και τα αποτελέσματα άλλαξαν τα δεδομένα. Οι σαρώσεις έδειξαν ότι τα ψάρια δεν διέθεταν βασικά χαρακτηριστικά των ιππόκαμπων, όπως τις οστέινες πλάκες στην κοιλιά και τη χαρακτηριστική οστέινη «κορόνα» στο κεφάλι. Αντίθετα, παρουσίαζαν μια εντελώς διαφορετική δομή σκελετού, γεγονός που οδήγησε τους ερευνητές στη δημιουργία ενός νέου γένους. Ένα από τα δείγματα είχε διατηρηθεί σε αιθανόλη, επιτρέποντας στους επιστήμονες να πάρουν γενετικό υλικό. Η ανάλυση DNA επιβεβαίωσε ότι τα «θαλάσσια Μάπετ» δεν ήταν ιππόκαμποι, αλλά ανήκαν σε μια ξεχωριστή εξελικτική ομάδα συγγενική με τα πυγμαία ψάρια-βελόνες.

Οι επιστήμονες χαρακτηρίζουν το Australyichthys ως «χαμένο γένος», όχι επειδή θεωρούν ότι έχει εξαφανιστεί, αλλά επειδή παραμένει άγνωστο στη φύση. Όπως σημειώνει ο Σορτ, η περιοχή όπου ζουν πιθανότατα είναι από τις λιγότερο εξερευνημένες θαλάσσιες ζώνες στον κόσμο. Τα ψάρια είναι μικρά, δυσδιάκριτα και δύσκολο να εντοπιστούν. Η μόνη απόδειξη για τη διατροφή τους προέρχεται από τα υπολείμματα στο στομάχι ενός δείγματος, τα οποία δείχνουν ότι τρέφονται πιθανότατα με μικρά καρκινοειδή. Οι ερευνητές εκτιμούν ότι τα «θαλάσσια Μάπετ» μπορεί να συνεχίζουν να ζουν στα βάθη της νότιας Αυστραλίας, περιμένοντας την πρώτη ζωντανή παρατήρησή τους από τον άνθρωπο.

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