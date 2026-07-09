Το μυστήριο του El Fausto: Αρνήθηκαν τη διάσωση και χάθηκαν για πάντα στον Ατλαντικό

Το αλιευτικό El Fausto εντοπίστηκε δύο φορές στον Ατλαντικό, όμως το πλήρωμά του αρνήθηκε να διασωθεί. Λίγους μήνες αργότερα βρέθηκε μόνο ένας νεκρός και ένα σημείωμα.

Στις 20 Ιουλίου 1968, οι Ραμόν και Ελιμπέρτο Ερνάντες μαζί με τον ξάδελφό τους Μιγκέλ Ακόστα απέπλευσαν από το νησί Ελ Ιέρο, ένα από τα Κανάρια Νησιά της Ισπανίας με προορισμό τη Λα Πάλμα, μεταφέροντας εκρηκτικά για εργασίες εκχέρσωσης. Μαζί τους επιβιβάστηκε και ο μηχανικός Χούλιο Γκαρθία Πίνο, ο οποίος ήθελε να φτάσει επειγόντως στη Λα Πάλμα, καθώς είχε ενημερωθεί ότι η μόλις ενός μήνα κόρη του αντιμετώπιζε σοβαρό πρόβλημα υγείας.

Το 14 μέτρων αλιευτικό El Fausto, που εκτελούσε συχνά δρομολόγια μεταξύ των Καναρίων Νήσων, έπρεπε να φτάσει στον προορισμό του το επόμενο πρωί. Ωστόσο, δεν εμφανίστηκε ποτέ και, έπειτα από ημέρες άκαρπων ερευνών, οι ελπίδες άρχισαν να εξανεμίζονται.

Η διάσωση που δεν δέχθηκαν ποτέ

Τέσσερις ημέρες αργότερα, το βρετανικό πλοίο Duchess, που ταξίδευε από τη Νότια Αμερική προς την Ολλανδία, εντόπισε το El Fausto περίπου 200 χιλιόμετρα από τη Λα Πάλμα. Το πλήρωμα είχε μείνει χωρίς τρόφιμα και καύσιμα, όμως σύμφωνα με τους Βρετανούς ναυτικούς όλοι οι άνδρες ήταν καλά στην υγεία τους.

Οι ναυτικοί προσφέρθηκαν να σύρουν το αλιευτικό πίσω στις Κανάριες Νήσους, παρότι δεν διαπιστώθηκε κάποιο μηχανικό πρόβλημα. Παρά την προσφορά, το πλήρωμα αρνήθηκε. Οι Βρετανοί τούς έδωσαν νερό, τρόφιμα, τσιγάρα και αρκετά καύσιμα ώστε να επιστρέψουν μόνοι τους, πριν συνεχίσουν το ταξίδι τους. Το El Fausto, όμως, δεν επέστρεψε ποτέ.

Στις 9 Οκτωβρίου 1968, το ιταλικό πλοίο Anna Di Maio εντόπισε το El Fausto να πλέει ακυβέρνητο περίπου 2.900 χιλιόμετρα από τις Κανάριες Νήσους, με προορισμό τη Βενεζουέλα. Οι Ιταλοί ανέβηκαν στο σκάφος και δεν βρήκαν ίχνη βίας ή ζημιών. Στο μηχανοστάσιο, όμως, εντόπισαν τη μερικώς μουμιοποιημένη σορό ενός γυμνού άνδρα, σε προχωρημένη αποσύνθεση και δεν υπήρχαν ούτε τα ημερολόγια του πλοίου.

Κοντά στη σορό βρέθηκε μόνο ένα τετράδιο, από το οποίο έλειπαν 28 σελίδες. Στην τελευταία σωζόμενη σελίδα υπήρχαν οδηγίες προς τη σύζυγο του Χούλιο Γκαρθία Πίνο για την είσπραξη της ασφάλειας ζωής του, ενώ το σημείωμα κατέληγε με τη φράση: «Μη πεις ποτέ στον Χουλίν όλα όσα μου συνέβησαν. Ξέρεις ότι ο Θεός θέλησε αυτή τη μοίρα για μένα. Σ' αγαπώ» με τη σύζυγό του να αναγνωρίζει τον γραφικό του χαρακτήρα.

Το μυστήριο παραμένει άλυτο

Το πλήρωμα του Anna Di Maio προσπάθησε να ρυμουλκήσει το El Fausto, όμως λίγο αργότερα το αλιευτικό βυθίστηκε, παίρνοντας μαζί του τη σορό και κάθε πιθανό στοιχείο.Μέχρι σήμερα δεν έχει δοθεί οριστική απάντηση για το γιατί το πλήρωμα αρνήθηκε τη διάσωση όταν του προσφέρθηκε βοήθεια. Έχουν διατυπωθεί διάφορες θεωρίες, από σχέδιο διαφυγής έως παράνομες δραστηριότητες ή ακόμη και ομηρία από άγνωστο πρόσωπο, χωρίς καμία να έχει επιβεβαιωθεί.

Η πιο απλή εκδοχή αναφέρει ότι οι άνδρες, εξαντλημένοι από την πείνα και τη δίψα, δεν σκέφτονταν καθαρά και πίστεψαν πως μπορούσαν να επιστρέψουν μόνοι τους. Ωστόσο, παραμένουν αναπάντητα τα ερωτήματα για το τι συνέβη στους άλλους τρεις άνδρες, τι περιείχαν οι 28 σκισμένες σελίδες του τετραδίου και ποιος τις αφαίρεσε.

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