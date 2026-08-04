Μπορούν οι πίθηκοι να νικήσουν το AI: Το πείραμα που εντυπωσίασε τους επιστήμονες

Ένα πρωτοποριακό σύστημα τεχνητής νοημοσύνης τοποθετήθηκε σε δάσος της Κόστα Ρίκα, αποκαλύπτοντας τις εντυπωσιακές γνωστικές ικανότητες άγριων πιθήκων, σύμφωνα με την επιστημονική επιθεώρηση American Journal of Primatology.

Ακόμη και οι άγριοι πίθηκοι δεν έμειναν ανεπηρέαστοι από την εξέλιξη της τεχνητής νοημοσύνης. Ερευνητές του Πανεπιστημίου Emory και του Georgia Institute of Technology ανέπτυξαν ένα πρωτοποριακό υπολογιστικό σύστημα με την ονομασία CapuchinAI και το εγκατέστησαν στο δασικό καταφύγιο Taboga της Κόστα Ρίκα, με στόχο να μελετήσουν τη συμπεριφορά και τις γνωστικές ικανότητες των λευκοπρόσωπων καπουτσίνων (Cebus imitator) στο φυσικό τους περιβάλλον.

Η συσκευή τοποθετήθηκε μέσα σε ένα ανθεκτικό, αδιάβροχο και προστατευμένο από την άγρια ζωή κουτί, το οποίο κατασκευάστηκε από τους ίδιους τους ερευνητές χρησιμοποιώντας υλικά από κατάστημα ειδών κατασκευών.

Πώς λειτουργεί το CapuchinAI

Το σύστημα διαθέτει λογισμικό αναγνώρισης προσώπου που εντοπίζει την παρουσία των πιθήκων. Μόλις ένας καπουτσίνος πλησιάσει, η οθόνη ενεργοποιείται και φωτίζεται με έντονο μπλε χρώμα, προσελκύοντας την προσοχή του. «Οι καπουτσίνοι είναι εξαιρετικά περίεργα ζώα. Όταν συναντούν κάτι καινούργιο ή ασυνήθιστο, το πλησιάζουν σχεδόν αμέσως», δήλωσε ο Federico Sánchez Vargas, πρώτος συγγραφέας της μελέτης και υποψήφιος διδάκτορας Ανθρωπολογίας στο Πανεπιστήμιο Emory.Στην αρχή, οι πίθηκοι άγγιζαν τυχαία την οθόνη και ενεργοποιούσαν τον μηχανισμό που απελευθέρωνε μια φέτα μπανάνας.

«Αρχικά δεν καταλάβαιναν πώς πήραν τη μπανάνα, όμως σύντομα συνειδητοποίησαν ότι μπορούσαν να αποκτήσουν άλλη. Ένα χαρακτηριστικό των καπουτσίνων, πέρα από την περιέργειά τους, είναι η επιμονή τους», εξήγησε ο Sánchez Vargas. Μετά από λίγες δοκιμές, οι περισσότεροι πίθηκοι κατάλαβαν ότι έπρεπε να αγγίζουν την οθόνη με συγκεκριμένο τρόπο, ακόμη και με τα χείλη τους, ώστε να λάβουν την ανταμοιβή. Σύμφωνα με τους ερευνητές, μέσα σε έξι συνεδρίες ανά ομάδα, από τους δέκα πιθήκους που άγγιξαν αρχικά την οθόνη κατά λάθος, οι οκτώ έδειξαν ξεκάθαρα σημάδια ότι είχαν κατανοήσει πλήρως τη διαδικασία. Άγγιζαν αποκλειστικά την οθόνη και ταυτόχρονα τοποθετούσαν το χέρι τους κοντά στο σημείο απ' όπου έβγαινε η μπανάνα, προβλέποντας την ανταμοιβή.

Νέα εποχή στη μελέτη της νοημοσύνης των πρωτευόντων

Το CapuchinAI εμπνεύστηκε από το έργο του σπουδαίου πρωτευοντολόγου Frans de Waal και φιλοδοξεί να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο μελετώνται οι γνωστικές ικανότητες των πρωτευόντων στο φυσικό τους περιβάλλον. Χάρη στην αναγνώριση προσώπου, οι επιστήμονες μπορούν να αναγνωρίζουν κάθε πίθηκο ξεχωριστά και να συλλέγουν δεδομένα χωρίς να διαταράσσουν τη φυσική του συμπεριφορά. Παράλληλα, δεν απαιτείται πλέον η κατασκευή νέου εξοπλισμού για κάθε διαφορετικό πείραμα. Οι ερευνητές μπορούν απλώς να προγραμματίζουν μια νέα γνωστική δοκιμασία και να την εμφανίζουν στην ίδια οθόνη.

Ο Federico Sánchez Vargas εκτιμά ότι η τεχνολογία αυτή θα μπορούσε να εφαρμοστεί και σε άλλα είδη πρωτευόντων, επιτρέποντας τη συλλογή συγκρίσιμων δεδομένων από ερευνητικά πεδία σε όλο τον κόσμο. Η ερευνητική ομάδα έχει δημοσιεύσει ανοικτά όλα τα σχέδια και τα εργαλεία που χρησιμοποίησε για την ανάπτυξη του CapuchinAI, ώστε και άλλοι επιστήμονες να μπορούν να αξιοποιήσουν ή να εξελίξουν τη συγκεκριμένη τεχνολογία.

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