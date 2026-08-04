Οι τεχνικοί κλιματισμού συμφωνούν: Ο κανόνας των 12°C για τη ρύθμιση της εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας στο σπίτι

Η διατήρηση της θερμοκρασίας του κλιματισμού μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επιτρέπει να επιτυγχάνεται ισορροπία μεταξύ θερμικής άνεσης, εξοικονόμησης ενέργειας και απόδοσης του εξοπλισμού.

Με την θερμοκρασία να αυξάνεται το καλοκαίρι, υπάρχει ένα φαινόμενο που επαναλαμβάνεται διαρκώς. Το θερμόμετρο ξεπερνά τους 35 ή και τους 40 βαθμούς Κελσίου και το κλιματιστικό λειτουργεί επί σειρά ωρών, η αίσθηση της ζέστης όμως δεν εξαφανίζεται ποτέ εντελώς.

Οι ειδικοί στον κλιματισμό υπενθυμίζουν να έχουμε πάντα στο μυαλό μας τον «κανόνα των 12 βαθμών». Πρόκειται για μια βασική σύσταση που μπορεί να βελτιώσει την λειτουργία του κλιματιστικού και την ενεργειακή απόδοση.

Ο κανόνας των 12 βαθμών

Ο κανόνας ουσιαστικά συνιστά να μην υπάρχει διαφορά μεγαλύτερη των 12 βαθμών μεταξύ της εξωτερικής και εσωτερικής θερμοκρασίας, κάτι που άλλωστε συνιστούν και οι ειδικοί για την ενεργειακή εξοικονόμιση και την προστασία της υγείας.

Ο λόγος είναι τόσο τεχνικός όσο και υγειονομικός. Η υπερβολικά μεγάλη διαφορά θερμοκρασίας, αναγκάζει το κλιματιστικό να λειτουργήσει για περισσότερη ώρα και με μεγαλύτερη ένταση, που έχει ως αποτέλεσμα την αυξημένη κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας αλλά και την φθορά των εξαρτημάτων. Η έντονη εναλλαγή θερμοκρασίας μπορεί επίσης να προκαλέσει σωματική δυσφορία κατά την μεταφορά από τον ένα χώρο στον άλλον.

Το κλιματιστικό χάνει την αποτελεσματικότητά του

Σύμφωνα με τους ειδικούς, η απόδοση ενός κλιματιστικού εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το σημείο και την θερμοκρασία στην οποία βρίσκεται η εξωτερική μονάδα. Αν η θερμοκρασία ξεπεράσει τους 35 βαθμούς Κελσίου τότε το σύστημα δυσκολεύεται περισσότερο να αποβάλει τη θερμότητα που έχει συσσωρευτεί μέσα σε ένα κτίριο και έτσι ο συμπιεστής αναγκάζεται να λειτουργήσει για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα και με περισσότερη ενέργεια.

Οι περισσότεροι πιστεύουν πως αν ρυθμίσουν το κλιματιστικό στην ελάχιστη δυνατή θερμοκρασία, τότε το σπίτι θα δροσίσει πιο γρήγορα. Οι κατασκευαστές ωστόσο τονίζουν πως αυτή η πρακτική δεν επιταχύνει την ψύξη αλλά αυξάνει σε μεγάλο βαθμό την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας.

Οι ειδικοί συνιστούν το κλιματιστικό να ρυθμίζεται μεταξύ 24 και 26 βαθμών Κελσίου κατά τους θερινούς μήνες. Το εύρος αυτό προσφέρει την καλύτερη ισορροπία ανάμεσα στη θερμική άνεση, την εξοικονόμηση ενέργειας και τη βέλτιστη απόδοση της συσκευής. Επιπλέον, η εταιρεία επισημαίνει ότι κάθε βαθμός κάτω από τους 24 βαθμούς μπορεί να αυξήσει την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας έως και 8%.

Για παράδειγμα, αν μια ημέρα η εξωτερική θερμοκρασία φτάνει τους 36 βαθμούς Κελσίου η ρύθμιση του κλιματιστικού στους 24 ή 25 βαθμούς όχι μόνο συμβαδίζει με τον κανόνα των 12 βαθμών, αλλά συμβάλλει και στη μείωση του λογαριασμού ηλεκτρικού ρεύματος.

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