Μελέτη αποκαλύπτει γιατί κάποιοι άνθρωποι ιδρώνουν υπερβολικά: Το κλειδί βρίσκεται στο νευρικό σύστημα

Επιστήμονες ανακάλυψαν πως η υπερβολική εφίδρωση μπορεί να έχει νευρολογική και γονιδιακή προέλευση, ανοίγοντας τον δρόμο για πιο αποτελεσματικές θεραπείες.

Η υπερβολική εφίδρωση, γνωστή ιατρικά ως πρωτοπαθής υπεριδρωσία, ενδέχεται να οφείλεται στο νευρικό σύστημα και όχι αποκλειστικά στους ιδρωτοποιούς αδένες, όπως πιστευόταν μέχρι σήμερα.

Σύμφωνα με έρευνα του Πανεπιστημίου Johns Hopkins που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Science Advances, εντοπίστηκε ένας γονιδιακός παράγοντας που πυροδοτεί ανώμαλη δραστηριότητα στα νεύρα που ρυθμίζουν την παραγωγή ιδρώτα.

Το γονίδιο SCN10A και ο ρόλος του

Οι ερευνητές εστίασαν στο γονίδιο SCN10A, διαπιστώνοντας πως σπάνιες παραλλαγές του μεταβάλλουν τη λειτουργία του διαύλου νατρίου NaV1.8, αυξάνοντας τη δραστηριότητα των νευρικών οδών που προκαλούν εφίδρωση.

Η υπεριδρωσία επηρεάζει το 2% έως 5% του πληθυσμού, προκαλώντας παραγωγή ιδρώτα πολύ μεγαλύτερη από αυτή που απαιτείται για τη ρύθμιση της θερμοκρασίας του σώματος.

Οι συνηθέστερες περιοχές είναι τα χέρια, τα πόδια, οι μασχάλες και το πρόσωπο.

Η ανακάλυψη φέρνει νέες, στοχευμένες θεραπείες

Αναλύοντας οικογένειες με κληρονομικό ιστορικό, οι επιστήμονες διαπίστωσαν ότι σχεδόν 1 στις 5 παρουσίαζε μεταλλάξεις στο εν λόγω γονίδιο. Σε δοκιμές με ποντίκια που έφεραν τη μετάλλαξη, η χορήγηση φαρμάκων που μπλοκάρουν τους διαύλους νατρίου κατάφερε να μειώσει την εφίδρωση.

Ο Dr. Malcolm Brock, επικεφαλής της μελέτης, εξήγησε ότι η νευρολογική προέλευση της πάθησης δικαιολογεί γιατί πολλοί ασθενείς δεν ανταποκρίνονται στις συμβατικές θεραπείες που στοχεύουν μόνο στους αδένες, ανοίγοντας τον δρόμο για εξατομικευμένες θεραπευτικές λύσεις.

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