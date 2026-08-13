5 πράγματα που γνωρίζουν τα παιδιά αλλά ξεχνούν οι ενήλικες - Ίσως πρέπει εμείς να μοιάσουμε σε εκείνα

Μήπως ήρθε η ώρα να επανασυνδεθούμε με τον πιο αυθεντικό, δημιουργικό και αισιόδοξο εαυτό μας; Τα παιδιά έχουν να μας διδάξουν περισσότερα από ό,τι εμείς εκείνα.

Ο Julian Shapiro-Barnum, ο δημιουργός της δημοφιλούς σειράς «Recess Therapy» που έγινε παγκόσμιο viral παίρνοντας συνεντεύξεις από μικρά παιδιά στους δρόμους της Νέας Υόρκης, μοιράζεται τα πολυτιμότερα μαθήματα ζωής που μας δίνουν οι μικροί μας φίλοι.

Όσο μεγαλώνουμε, συνηθίζουμε να πιστεύουμε ότι εμείς είμαστε αυτοί που πρέπει να διδάξουμε τα πάντα στα παιδιά: πώς να συμπεριφέρονται, πώς να σκέφτονται, πώς να επιβιώνουν στον απαιτητικό κόσμο των ενηλίκων. Τι γίνεται όμως όταν η πραγματική σοφία κρύβεται στην άλλη πλευρά;

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