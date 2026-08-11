Αγόρασε σπίτι στην εξοχή και ο γείτονας απαίτησε να μη χρησιμοποιεί το νερό του: «Με εκμεταλλεύονται»

Νέος ιδιοκτήτης σπιτιού στην επαρχία ήρθε αντιμέτωπος με την εξωφρενική απαίτηση του γείτονά του να μην χρησιμοποιεί το δικό του πηγάδι.

Η μετακόμιση σε ένα νέο σπίτι κρύβει συχνά εκπλήξεις, ειδικά όταν ο προηγούμενος ιδιοκτήτης παραλείπει να ενημερώσει για άγραφες συμφωνίες που διατηρούσε με τους γείτονες. Μια τέτοια παράλογη εμπειρία μοιράστηκε ένας χρήστης στο Reddit, συγκεντρώνοντας χιλιάδες αλληλεπιδράσεις.

Η παράλογη απαίτηση του γείτονα

Ο πρωταγωνιστής της ιστορίας αγόρασε πρόσφατα μια μονοκατοικία στην επαρχία, η οποία διέθετε ιδιωτικό πηγάδι. Λίγο μετά την εγκατάστασή του, τον επισκέφθηκε ο γείτονάς του για να του εξηγήσει μια «συμφωνία» που είχε με τον προηγούμενο ιδιοκτήτη.

Τι το περίεργο είχε γίνει λοιπόν; Ο γείτονας είχε σκάψει ένα πηγάδι στο δικό του κτήμα, ακριβώς πίσω από το πηγάδι του νέου ιδιοκτήτη. Αν ο νέος ιδιοκτήτης αντλούσε νερό από το πηγάδι της ιδιοκτησίας του, μειωνόταν η ροή προς το πηγάδι του γείτονα. Η «λύση», συνεπώς, ήταν ο νέος ιδιοκτήτης να συνδεθεί με το δημοτικό δίκτυο νερού και να πληρώνει λογαριασμούς, ώστε εκείνος να απολαμβάνει δωρεάν το νερό.

(Προφανώς) Αρνήθηκε και τα... σπάσανε

Ο νέος ιδιοκτήτης αρνήθηκε κατηγορηματικά. Το σπίτι του βρισκόταν σε μεγαλύτερο υψόμετρο, καθιστώντας τη σύνδεση με το δημοτικό δίκτυο ιδιαίτερα δαπανηρή, ενώ το νερό του πηγαδιού αποτελούσε νόμιμο κομμάτι της περιουσίας του.

Όπως αποδείχθηκε, δεν ήταν η πρώτη φορά που ο γείτονας προσπαθούσε να αποσπάσει χρήματα, καθώς παλαιότερα είχε ζητήσει να του αγοράσει μέχρι και ψάρια για μια τεχνητή λίμνη.

Μετά την οριστική άρνηση του νέου ιδιοκτήτη να επιβαρυνθεί οικονομικά, ο γείτονας διέκοψε κάθε επικοινωνία μαζί του.

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