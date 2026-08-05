Αεροπορική χρεώνει και τις χειραποσκευές στα ντουλάπια της καμπίνας - Αντιδράσεις από τους επιβάτες

Αντιδράσεις έχει προκαλέσει σε πολλούς επιβάτες η απόφαση αεροπορικής εταιρείας να χρεώνει πλέον τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα.

Aντιδράσεις έχει προκαλέσει στην Αυστραλία η απόφαση της αεροπορικής εταιρείας χαμηλού κόστους Jetstar να χρεώνει πλέον τους επιβάτες για τη χρήση των αποθηκευτικών χώρων πάνω από τα καθίσματα (overhead lockers).

Από τον Φεβρουάριο, η εταιρεία καταργεί το όριο των 7 κιλών για τις χειραποσκευές. Στο εξής, όλοι οι επιβάτες θα μπορούν να μεταφέρουν δωρεάν μόνο μία μικρή τσάντα που χωρά κάτω από το μπροστινό κάθισμα, ενώ όσοι επιθυμούν να τοποθετήσουν μεγαλύτερη χειραποσκευή στα ντουλάπια της καμπίνας θα πρέπει να πληρώνουν επιπλέον, αποκτώντας παράλληλα και προτεραιότητα στην επιβίβαση.

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